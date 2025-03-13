Как начать коллекционировать книги — советуют бизнесмен и сотрудник аукционного дома

Коллекционирование книг — одно из самых доступных хобби. Найти редкие экземпляры можно и на специализированных аукционах, и в небольших букинистических магазинах, а приобрести антикварное издание возможно даже за 200–300 рублей. С чего начать собирать коллекцию, какие книги считаются редкими и как не купить за большие деньги книгу, которая на самом деле не стоит запрошенной суммы?

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Об этом «Рамблеру» рассказали эксперт в области редких книг и рукописей, старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук Пётр Дружинин, основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров, чья книжная коллекция насчитывает более 20 000 книг, и представитель аукционного дома «Литфонд» Алёна Локтюшина.

С чего стоит начать коллекционировать книги

Перед тем как начать собирать свою коллекцию, стоит определиться, с какой целью человек это делает: лично для себя или для дальнейшей перепродажи. «Я разделяю дилеров и собирателей книг», — говорит Михаил Гончаров. Он поясняет, что к дилерству, в отличие от обычного коллекционирования, нужно относиться профессионально: погружаться в предмет, смотреть, что продаётся на аукционах, анализировать продажи прошлых лет. Кроме того, стоит выбрать для себя определённые направления — например, книги русского авангарда начала ХХ века, добавляет предприниматель.

Алёна Локтюшина добавляет, что тема коллекции может ограничиваться одним издательством, одним временным периодом, одной страной или её регионом. Она приводит в пример сессию аукциона «Литфонда», которая состоялась 20 февраля 2025 года и была посвящена только книгам издательства Academia (издательство Петербургского философского общества, существовавшее при Санкт-Петербургском государственном университете в 1921–1937 годах — прим. «Рамблера»). «Некоторые коллекционеры посвятили свою жизнь собирательству книг только этого издательства, их коллекции насчитывают тысячи экземпляров. При этом они часто покупают одну и ту же книгу в нескольких экземплярах: тот, что сохранился лучше, с сохранёнными суперобложками, кальками и так далее оставляют себе, а тот, что похуже, могут продать или оставить про запас», — говорит она.

Необходимым условием коллекционирования Михаил Гончаров называет любовь именно к книгам, а не к литературе, потому что это не всегда совпадает. «Не все книги, которые коллекционер собирает, он обязательно будет читать. Вы же не станете спрашивать собирателя старинных телефонов, звонит ли он с их помощью», — поясняет предприниматель.

Понять, что собирать, можно, просто придя в букинистический магазин и полистав книги, считает предприниматель. «Нужно посмотреть, приводит ли вас в трепет их вид, хочется ли, чтобы такой артефакт был у вас дома. Если ничего не зажигает, значит, это не ваша стезя», — отмечает Гончаров.

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Какие книги считаются редкими

Редкость книги определяется её авторством, возрастом, провенансом, то есть историей владения, тиражом, состоянием, маргиналиями (рисунками и записями на полях книг, содержащими комментарии к тексту или мысли, вызванные им — прим. «Рамблера»), языком написания, реже — тематикой и сюжетом, рассказывает Алёна Локтюшина. «Условно книга Чехова XIX века в 100 экземпляров вероятнее продастся на антикварном рынке сильно выше стартовой цены», — поясняет она. Например, в октябре 2023 года на аукционе «Литфонда» было продано издание пьесы Чехова «Иванов», выпущенное в 1889 году в количестве 100 экземпляров. Начальная стоимость лота составила 24 000 рублей, финальная ставка — 130 000 рублей, то есть почти в шесть раз дороже.

К редким экземплярам, которые издавались начиная с середины XX века, относятся дебютные книги знаковых советских авторов, продолжает Алёна Локтюшина. «У таких книг был маленький тираж, иногда они издавались в регионах, значит, до нашего времени дошло мало экземпляров», — объясняет она. В качестве примера Локтюшина приводит «Мозаику» Андрея Вознесенского — первый сборник стихов поэта, выпущенный в 1960 году Владимирским книжным издательством. В 2016 году один из экземпляров этого сборника с автографом автора на титульном листе ушёл с молотка за 24 000 рублей, в то время как его начальная стоимость на аукционе составляла 11 000–12 000 рублей.

Считаются редкими и запрещённые издания советского периода, добавляет Алёна Локтюшина, приводя в пример роман Анатолия Кузнецова «Бабий Яр». Это произведение было впервые опубликовано в журнале «Юность» в 1965 году с огромными количеством сокращений, а в 1967 году издано отдельной книгой — также не в первоначальном авторском варианте. После того как Кузнецов в 1969 году уехал из СССР, книгу изъяли из продаж и перестали выдавать в библиотеках. На одном из аукционов «Литфонда» в феврале 2022 года первое отдельное издание романа, выпущенное в 1967 году издательством «Молодая гвардия», было продано за 12 000 рублей при начальной ставке 5000 рублей.

Также ценятся самиздат (нелегально изданная в СССР литература) и тамиздат (то есть произведения, запрещённые по соображениям цензуры в СССР и изданные за рубежом, откуда их нелегально ввозили назад в страну), но тут нужно смотреть на конкретное издание, добавляет Локтюшина. Например, в сентябре 2024 года на аукционе был продан самиздатовской сборник стихов «В перерыве» Бориса Пастернака, выпущенный в 1958 году — том же самом, когда поэту и писателю была присуждена Нобелевская премия по литературе. Лот, чья изначальная стоимость составляла 25 000 рублей, в итоге ушёл за 28 000 рублей.

Пётр Дружинин отмечает, что растёт интерес к собирательству публикаций знаковых трудов русской науки, например первых публикаций Дмитрия Менделеева. «Книги Менделеева дороги. Но стоят они дорого потому, что имеют спрос на Западе, где антикварные издания по истории науки ценятся неизмеримо дороже, чем в России», — говорит он.

Книги не всегда растут в цене с годами, отмечает Алёна Локтюшина. Она поясняет, что резко возросшая цена может определяться, например, популярной в обществе темой или просто соперничеством между двумя азартными участниками торгов.

Где покупать книги

Книги для коллекций можно покупать в обычных книжных, в букинистических магазинах и на аукционах. Например, Михаил Гончаров в числе своих любимых мест для покупок книг в Петербурге называет магазины «Мир искусства» (на Невском проспекте и в Свечном переулке), а в Москве — книжный магазин «Москва» на Тверской и Московский Дом книги на Новом Арбате (в обоих магазинах есть антикварно-букинистический отдел). «Московский дом книги — большой и старый магазин с очень большим выбором. Книги проверяются товароведами — нет книг с печатями или дефектами», — добавляет Пётр Дружинин.

Что касается аукционов, то только в Москве в месяц их проходит около десятка с общим количеством лотов от двух до пяти тысяч, отмечает предприниматель. Главными аукционными домами он считает «Литфонд», «12-й стул» и Дом антикварной книги «В Никитском». «На “Литфонде” можно найти уникальные дорогие издания. Он считается аукционом для серьёзных собирателей, но и там можно найти недорогие книги», — поясняет Михаил Гончаров. Большой выбор книг и на «12-м стуле». «Книги доступнее по цене, но не менее интересные», — говорит Михаил Гончаров. Кроме того, он рекомендует использовать опцию «Книжные аукционы» на онлайн-платформе Bidspirit. Там можно отслеживать выставленные на разных аукционах издания, стартовую стоимость экземпляра и дату проведения самого аукциона.

Пётр Дружинин обращает внимание, что на аукционах велик риск, что купленная книга может оказаться дефектной или библиотечной, так как эксперты не всегда обладают квалификацией. «Большой поток книг на аукционах не позволяет внимательно описать каждую книгу. В магазине коллекционер сам смотрит издание, иногда в магазинах можно поторговаться», — добавляет он.

Стоимость хобби и вероятность подделок

Коллекционирование книг — одно из самых дешёвых хобби, говорит Михаил Гончаров. Предприниматель добавляет, что свою библиотеку, в которой сейчас более 20 000 книг, он начал собирать, ещё учась на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ, и покупал книги на стипендию. «Сейчас можно купить антикварную книгу за 200–300 рублей. С бюджетом 5000 рублей за год можно собрать интересную библиотеку», — отмечает бизнесмен.

Книжные подделки встречаются крайне редко, говорит Михаил Гончаров. «Книги не настолько дорого стоят, чтобы их подделывать», — объясняет предприниматель. Чаще подделывают автографы и рукописи, констатирует Пётр Дружинин. Тем не менее риск всегда есть: например, у книги могут быть восстановленные, а не оригинальные титульные листы, говорит Михаил Гончаров. «При нынешнем уровне развития печати можно настолько достоверно воспроизвести эффект старинной бумаги, что определить подделку сможет только очень хороший специалист», — отмечает предприниматель.

Поэтому при покупке действительно дорогих книг, например стоимостью от 20–30 тысяч рублей, стоит обратиться к эксперту, рекомендует Алёна Локтюшина.

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Правила хранения

В помещении не должно быть очень жарко. «При температуре выше 35⁰С книги начинают “гореть”, переплёты пересыхают», — говорит Михаил Гончаров. Кроме того, книгам вредна повышенная влажность: может завестись грибок.

Что даёт коллекционирование книг

Книга помогает человеку расти над собой, расширять горизонт, познавать культуру, литературу, говорит Пётр Дружинин. «Если коллекционер готов учиться у книги, она сделает его необычным и широко эрудированным человеком», — отмечает эксперт.

Коллекционирование книг помогает понять, какими были мир и книгоиздание в прошлом, а старинные книги интересны как памятник культуры, эпохи, считает Михаил Гончаров. Он приводит в пример одну из книг из своего собрания: «Мыльные пузыри» английского физика Чарльза Бойса, изданную в Петрограде в 1919 году. «Представьте: идёт Гражданская война, а люди издают книгу, которая называется “Мыльные пузыри” и наполовину состоит из формул расчёта натяжения мыльного пузыря, объяснений, почему он не лопается и так далее. С нашей точки зрения, разве могли при большевиках, во время Гражданской войны, появляться подобные книги? А они были», — говорит предприниматель.

Другой пример из его коллекции: подборки книг 1920–1930-х годов про научную организацию труда. «И в Российской империи, и в первые годы советской власти были популярны путешествия специалистов за границу для получения опыта. У меня хранятся несколько десятков отчётов о поездках по финансовым организациям и промышленным предприятиям Европы и Америки с описаниями, как там организуют работу», — говорит Гончаров. Он отмечает, что в советских изданиях об этих предприятиях пишут с непременной оговоркой, что всё это делается, чтобы ещё больше эксплуатировать рабочий класс. Но организация труда замечательная, и социалистическим организациям будет полезно этот опыт перенимать.

«Знакомство со старинными книгами позволяет сделать множество подобных открытий и находок. При этом даже необязательно читать книгу целиком — достаточно пролистать и найти по оглавлению какие-то необычные интересные моменты», — заключает Михаил Гончаров.

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