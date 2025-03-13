Книжный клуб: зачем туда ходить, где искать и как создать свой

Книжные клубы в России становятся всё популярнее: они появляются в обеих столицах и городах-миллионниках, при библиотеках и музеях, их создают частные лица и крупные издательства. «Рамблер» выяснил, зачем нужны книжные клубы, как стать их участником и как организовать свой клуб.

© EmirMemedovski/iStock.com

Что такое книжный клуб, и зачем он нужен

В книжных клубах собираются, чтобы обсудить прочитанные произведения и обменяться о них впечатлениями. Прообразами современных клубов можно считать литературные салоны, возникшие в XVIII и XIX веках. Гости приходили, чтобы послушать, как писатели читают вслух свои новые работы. Потом, как правило, обсуждали услышанное и даже могли дать автору советы, как улучшить произведение.

Книжные клубы в современном формате появились в ХХ веке. Например, в 1907 году в Великобритании возник клуб под названием «Группа Блумсбери», который больше напоминал интеллектуальный салон. Его участниками были экономист Джон Мейнард Кейнс, писательница Вирджиния Вульф и художник-импрессионист Роджер Фрай.

Новый виток популярности книжных клубов пришёлся на конец ХХ века, когда знаменитая американская телеведущая Опра Уинфри в 1996 году запустила в своём ток-шоу The Oprah Winfrey Show ежемесячную рубрику «Книжный клуб Опры». В ней Уинфри выбирала книгу и рассказывала о ней, предлагая зрителям прочитать и обсудить произведение.

Поскольку телеведущая очень популярна, её рекомендации способствовали росту продаж книг. В 2011 году профессор маркетинга Фродхемского университета в Нью-Йорке Аль Греко подсчитал, что за 15 лет общее число проданных экземпляров книг, которые рекомендовала Опра, составило 55 миллионов.

Собственный книжный клуб Reese Book Club создала актриса и продюсер Риз Уизерспун. Он был основан в 2017 году. Каждый месяц Уизерспун рассказывает о выбранной ею книге в своих соцсетях и на сайте клуба. Продюсерская компания Уизерспун Hello Sunshine принимала участие в экранизации некоторых из понравившихся Риз книг, например «И повсюду тлеют пожары» Селесты Инг или «Там, где раки поют» Делии Оуэнс. Свои клубы есть у актрис Эммы Стоун и Сары Джессики Паркер, певицы Дуа Липы и многих других звёзд американского шоу-бизнеса.

В России собственными книжными клубами могут похвастаться журналист Михаил Кожухов, бывший главный редактор российского Vogue, а ныне популярный блогер и публицист Алёна Долецкая, а также стендап-артистка Зоя Яровицына.

© Страница Зои Яровицыной в VK

Что даёт членство в книжном клубе

Участие в книжном клубе, помимо гуманитарной, просветительской миссии, закрывает ещё и потребность людей в общении, поясняет в разговоре с «Рамблером» модератор книжных клубов и основатель книжного Telegram-канала Books & Reviews Валерий Шабашов. «Очень часто люди не могут найти читающих людей в своём окружении, а им бы хотелось обсуждать книги, которые они читают. И люди находят для себя тех, с кем им интересно обсуждать», — отмечает он.

В книжных клубах происходит глубокое погружение в книгу, разбор разных пластов произведения, особенно если модератор готовится к встрече, собирает материал о книге и писателе, добавляет в беседе с «Рамблером» создательница книжного клуба Books Events Юлия Сухецкая. «Кроме того, участники открывают для себя новые жанры и авторов, на которые, возможно, даже не обратили бы внимания, если бы не посещали книжные клубы», — говорит она.

Ещё один плюс участия в книжных клубах — различные мотивирующие челленджи вроде цели читать одну книгу в месяц или прочесть определённое количество книг за год.

Как создать собственный книжный клуб

Практически все книжные клубы устроены по одной схеме: участники выбирают для будущего обсуждения определённую книгу, читают её и спустя какое-то время встречаются, чтобы поделиться эмоциями и мыслями от прочитанного. На каждой встрече есть модератор. Некоторые клубы приглашают на собрания людей, причастных к книжному миру: редакторов, переводчиков, писателей, книжных блогеров.

Участники клуба могут обсуждать любые книги: от классики до нон-фикшна. Либо можно создать клуб для любителей определённого жанра: фантастики, фэнтези, любовных романов, исторической литературы, поэзии и так далее. Плюс таких «клубов по интересам» в том, что их участники, как правило, глубоко погружены в тематику и могут порекомендовать интересные и малоизвестные произведения.

«Создание и поддержка собственного книжного клуба — это большая работа», — рассказывает «Рамблеру» Валерий Шабашов. Он поясняет, что для этого нужно иметь определённую мотивацию, свободное время и возможности для встреч, любить общаться с людьми и получать от этого удовольствие.

Желающим создать свой книжный клуб Юлия Сухецкая советует в первую очередь определиться, в каком формате он будет проходить: просто чтение и обсуждение прочитанного либо же основатель клуба хочет делиться своими знаниями как эксперт. В таком случае нужно готовиться к каждой встрече. «Для очных встреч нужно заранее договариваться с площадками. Например, в Москве сейчас можно арендовать помещение в библиотеке через портал mos.ru», — добавляет она. Можно сотрудничать с кафе и антикафе, но стоит учесть, что в кафе может быть очень шумно, участников отвлекают официанты или другие посетители, отмечает Юлия Сухецкая.

Лучшие и интересные книжные клубы в Москве

Книжный клуб «Переделкино»

Книжный клуб «Переделкино» работает в исторической библиотеке Дома творчества «Переделкино» каждую субботу с 16:00. Клуб бесплатный, его участником может стать каждый: достаточно зарегистрироваться на встречу на сайте Дома творчества. Ведущий открывает собрание небольшой лекцией, после чего гости обсуждают произведение. «По традиции клуба на каждую встречу приходит новый гость и выступает в роли ведущего. Им может быть человек из мира культуры, а может — из мира науки. Спектр обсуждаемых книг при таком подходе очень широк», — рассказали «Рамблеру» в PR-службе Дома творчества «Переделкино». Например, 15 марта вести встречу будет сценарист Елена Киселёва, посетители будут обсуждать рассказ Артура Конан Дойля «Пёстрая лента». 22 марта обсудят короткий роман Дмитрия Данилова «Саша, привет!». Ведущим встречи станет режиссёр и сценарист Игорь Поплаухин.

© Страница Дома творчества Переделкино в VK

Books Events

Встречи книжного клуба проходят очно на разных площадках Москвы, чаще всего в библиотеке № 16, и онлайн. «У нас есть несколько направлений: “Клуб прокачки классики”, где мы обсуждаем классическую литературу, “Современная литература” и женский клуб “Книги перемен”, где каждая участница рассказывает о книге, которая на неё повлияла», — рассказывает Юлия Сухецкая.

Расписание собраний публикуется на сайте Books Events. На нём же можно зарегистрироваться на встречу. Участие платное: 1000 за онлайн-встречи и 1300 рублей за очные. «Наш клуб предназначен для людей от 18 лет: средний возраст участников — 30–35 лет», — добавляет Юлия Сухецкая.

© booksevents.ru

Клуб «Громко сказано»

Клуб «Громко сказано» работает при московской библиотеке имени Некрасова. Название клуба описывает главную цель и фишку: здесь люди читают вслух и тем самым развивают навыки ораторского мастерства, учатся концентрироваться на прочитанном и замечать, как по-разному можно интерпретировать текст, читая его с разными интонациями.

Собрания проходят по субботам два раза в месяц в 18:30. Следить за расписанием можно в телеграм-канале клуба (https://t.me/gromkoskaz).

Книжный клуб «Бомбора Story»

В книжном клубе при издательстве «Бомбора» обсуждаются книги, основанные на реальных событиях, например в декабре прошедшего года обсуждали книгу Франчески Картье Брикелл «Картье. Неизвестная история семьи, создавшей империю роскоши».

Собрания участников проходят в книжном магазине «Читай-город» в московском ТРЦ «Европейский». Расписание встреч можно посмотреть на официальном сайте издательства в разделе «Афиша». Вход на собрания бесплатный, но нужно предварительно зарегистрироваться на Timepad.

Где найти единомышленников

Книжные клубы есть в разных городах России: например, в Санкт-Петербурге на базе библиотеки имени братьев Стругацких работает клуб «Петрова сходит с ума» (сейчас встречи проводятся в библиотеке ТРК «Питер Радуга»), в Омске — клуб «Достоевский одобряет» в библиотеке «Квартал 5/1». Посмотреть списки клубов в российских городах и онлайн-клубы, к которым можно присоединиться из любой точки мира, можно на одном из главных книжных сайтов рунета Livelib или в подборке в блоге издательства «МИФ».

Валенок-«недохваленок» и добрые драконы: пять лучших книжных новинок для детей