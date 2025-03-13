Клубы единоборств: как выбрать лучший и чему научиться

Школы единоборств и бойцовские клубы сегодня востребованы среди взрослых и детей. Их выбирают люди, которые хотят освоить не только базовые навыки самообороны, но и воспитать в себе качества, которые пригодятся в обычной жизни. Независимо от того, каким видам единоборств будет отдан приоритет, важно определить наиболее подходящий для себя клуб. «Рамблер» выяснил, что представляют собой бойцовские клубы и чему в них можно научиться.

© Страница клуба Годзю-рю Каратэ-до «АОРО» в VK

Как выбирать вид единоборства

Занятия боевыми искусствами способны дать человеку гораздо больше, чем навыки боя или фитнес. Каждый из видов единоборств подразумевает под собой целую философию. Помимо умения постоять за себя в критической ситуации, боевые искусства помогают воспитывать характер и быть более успешным в условиях динамичности и непредсказуемости современной жизни.

«Внутренняя дисциплина, уверенность в себе, коммуникативные навыки — вот что получает человек. В мире единоборств формируется определённый социум, и в нём люди часто остаются надолго», — отмечает в беседе с «Рамблером» руководитель петербургского спортивного клуба «АОРО» Игорь Сенцов.

Способность боевых искусств воспитывать адаптивность к различным жизненным ситуациям сегодня привлекает в клубы единоборств детей, мужчин и женщин. «Здесь работает философия единоборств, которая через преодоление себя учит справляться с тяжёлыми моментами в жизни», — говорит основатель и тренер клуба Champion Team в Коломне Артём Черников.

Для грамотного выбора нужно знать специфику боевого искусства, насколько определённый вид единоборства подходит конкретному человеку, говорит Сенцов. По его словам, важно учитывать преобладающую технику ведения боя, энергозатратность, наличие спортивной нагрузки.

© master1305/Freepik

К числу наиболее популярных видов боевых искусств относятся следующие:

Бокс — классическое английское единоборство, где используются удары руками. Включает различные комбинации, такие как прямые удары, хуки и апперкоты. Основной акцент делается на скорость, точность и силу.

ММА (смешанные единоборства) — дисциплина, объединяющая элементы борьбы, бокса, тайского бокса, джиу-джитсу и других видов. Она требует от бойцов высокой физической подготовки, выносливости и умения адаптироваться к меняющимся условиям боя.

Тайский бокс (муай-тай) — боевое искусство, известное мощными ударами руками, ногами, локтями и коленями. Оно развивает силу, выносливость, координацию и ментальную устойчивость. Тренировки отличаются высокой интенсивностью и помогают в борьбе с лишним весом.

Джиу-джитсу — японское боевое искусство, включающее техники работы как с оружием, так и без него. Основной принцип — мягкая и податливая техника движений. Делится на два направления: японское и бразильское. В бразильском джиу-джитсу отсутствуют удары руками и ногами. Эти единоборства доступны для людей любого возраста и уровня подготовки.

Панкратион — древний вид рукопашного боя, сочетающий удары руками, ногами и борцовскую технику. Он способствует развитию силы духа, воли, стойкости и уверенности.

Кикбоксинг — дисциплина, объединяющая удары руками и ногами. Она помогает развить выносливость, силу и координацию, а также является эффективным средством для самообороны и поддержания физической формы.

Дзюдо — японское боевое искусство, основанное на бросковой технике и болевых приёмах. Его философия заключается в использовании силы противника против него самого, что делает это единоборство практичным в реальных ситуациях.

Карате — ещё одно японское боевое искусство, включающее удары руками, ногами, локтями и коленями, а также блоки и захваты. Оно воспитывает физическую и психологическую дисциплину.

© master1305/Freepik

Кобудо — традиционное единоборство с острова Окинава, обучающее работе с холодным оружием. Этот вид боевого искусства помогает развить навыки быстрого и точного манипулирования различными предметами.

Критерии выбора бойцовского клуба

Чтобы достичь успеха, важно не только правильно выбрать вид единоборства, но и постараться найти хороший клуб. В первую очередь у него должно быть удобное расположение, чтобы время на дорогу не стало помехой для спортивных достижений.

Во многом выбор бойцовского клуба должен зависеть от конечной цели. Если новичок мечтает получить звание мастера спорта России, побеждать на международных турнирах и получать чемпионские титулы, он должен ориентироваться на результаты конкретного клуба и тренирующихся здесь бойцов. «Важно учитывать, являются ли ученики участниками различных турниров, какие места они занимают, бывают ли в других городах и регионах. Тренер в целом должен вкладывать душу в учеников», — отметил в разговоре с «Рамблером» руководитель и главный тренер бойцовского клуба «Булат» в Москве Алексей Харкевич.

По мнению Артёма Черникова, тренеры школы или клуба должны не просто быть хорошими бойцами, но и постоянно повышать уровень квалификации. При этом гораздо лучше, если они отвечают за конкретные дисциплины, а не за всё сразу. В противном случае рассчитывать на высокий уровень подготовки не приходится. Важно поинтересоваться опытом работы тренеров, их достижениями и сертификатами.

Клуб также должен быть оснащён всем необходимым для полноценных занятий. «Если речь идёт, например, о тайском боксе или кикбоксинге, очень важно, чтобы ринг соответствовал всем стандартам (был квадратным, с нескользким покрытием и пр.). В клубе также должны быть весь необходимый инвентарь и оборудование: боксёрские мешки, лапы, есть специальные подушки в виде перчаток, спортивные маты и пр.», — отмечает Харкевич.

Стоит также убедиться, что расписание школы или клуба удобно, что предлагаются как групповые, так и индивидуальные тренировки. Это позволит составить наиболее удобную программу тренировок.

Где тренироваться в Москве и за её пределами

Бойцовский клуб «БУЛАТ», Москва

Дисциплины: тайский бокс, кикбоксинг, ММА

Стоимость: разовое занятие — 1500 рублей, абонемент на месяц — 8000 рублей, абонемент на год — 50 000 рублей.

Этот клуб основал в марте 2009 года в Москве профессиональный боец, чемпион мира по тайскому боксу Алексей Харкевич. С 2012 года спортсмены бойцовского клуба BULAT GYM регулярно завоёвывают чемпионские титулы и призовые места в Москве, в других городах страны и за рубежом.

«У нас сегодня тренируются десятки воспитанников. Среди самых именитых наших бойцов, например, чемпион мира по муай-тай Тимур Маматисаков», — говорит Алексей Харкевич.

У каждого из двух клубов в Москве — удобное расположение. В клубе предусмотрены как индивидуальные, так и групповые занятия. Во время тренировочного процесса много внимания уделяется спаррингу и работе на специальных снарядах — лапах и мешках — для отработки ударов.

Индивидуальные тренировки по тайскому боксу, боксу или ММА проводят сам Харкевич и многократный чемпион Москвы по тайскому боксу Хаджимурад Муртузалиев.

© Алексей Харкевич

Клуб единоборств GOR MMA, Москва

Дисциплины: ММА, дзюдо, карате, кикбоксинг, бокс, бразильское джиу-джитсу и др.

Стоимость: разовое занятие в детской группе — 1500 рублей, разовое занятие во взрослой группе — 1700 рублей, абонемент на месяц — от 10 500 рублей.

Клуб работает уже более 15 лет и является членом Союза ММА России. В числе тренеров — бойцы UFC, мастера спорта России и заслуженные тренеры страны. Все инструкторы имеют лицензии Союза ММА России. Клуб также сотрудничает с американским клубом бойцов смешанного стиля American Top Team.

В GOR MMA тренируются как взрослые, так и дети. Для тех, кто увлечен соревнованиями, клуб регулярно организует турниры по различным дисциплинам.

Тренировки проводятся в зале, оснащённом всем необходимым оборудованием. Клуб предоставляет транспорт для перевозки детей на соревнования. Кроме того, здесь часто проходят бесплатные мастер-классы и семинары с участием мировых звёзд ММА, бокса, дзюдо, кикбоксинга и других видов единоборств.

Школа единоборств «Шторм», Омск

Дисциплина: ММА

Стоимость: разовое занятие — 300 рублей, абонемент на 12 занятий — 2400 рублей.

Школа «Шторм» была основана в Омске десять лет назад профессиональным бойцом, чемпионом мира по ММА по версии лиги Bellator Александром Шлеменко. За период с 2015 по 2024 год было открыто 12 филиалов школы в различных городах России, включая Новосибирск, Тюмень, Курган, Красноярск и Ачинск.

Центральная школа в Омске служит постоянной тренировочной базой для команды Shlemenko Fight Team, в состав которой входят профессиональные бойцы, выступающие на турнирах Shlemenko Fighting Championship. На базе школы несколько раз в год проводятся Гран-при по любительским ММА, победители которых получают возможность подписать контракт с промоушеном Шлеменко, то есть с организацией, которая проводит соревнования и продвигает спортсменов.

По данным на конец прошлого года, только в Омске по программе основателя школы тренируются 1500 воспитанников.

Клуб Champion Team, Коломна

Дисциплины: бокс, кикбоксинг, ММА, бразильское джиу-джитсу, панкратион и др.

Стоимость: разовое занятие — от 450 рублей, абонемент — от 4000 рублей.

Клуб действует с 2012 года. На сегодня в клубе тренируется около 300 человек. Детей принимают в клуб с трёхлетнего возраста. У тренирующихся здесь бойцов есть всё необходимое для оттачивания навыков. Тренеры школы — победители и призёры различных соревнований. Все — с педагогическим образованием. Воспитанники выступают как на любительском, так и на профессиональном уровне.

«На соревнованиях мы часто получаем 100%-ный результат или близкий к нему», — отмечает Черников. В этом году на чемпионате по ММА в Рязанской области из девятнадцати воспитанников клуба шестнадцать получили первые и вторые места. В прошлом году на чемпионате Евразии по панкратиону выступили пять представителей клуба. Результат: два золота, два серебра, одна бронза.

© Владимир Зиновьев

Спортивный клуб «Аоро», Санкт-Петербург

Дисциплина: карате, кобудо

Стоимость: от 3500 рублей в месяц (для детей).

Появился в 1988 году как спортивный клуб, где изучался и практиковался стиль карате — годзю-рю. Основатель клуба Юрий Сенцов стал впоследствии руководителем российского отделения Международной федерации окинавского годзю-рю и кобудо. Сегодня клубом руководит его сын Игорь Сенцов.

В клубе можно заниматься двумя стилями карате и кобудо. «Наши воспитанники клуба сдают нормативы на пояса и аттестовываются в Международной федерации окинавского годзю-рю каратэ и кобудо, штаб-квартира которой находится в японском городе Наха», — рассказал Игорь Сенцов.

Ещё одна особенность клуба — тренеры, среди которых есть чемпионы России, а также мира по карате и кобудо.

Клуб также является членом Федерации всестилевого карате России, а его ученики постоянно выступают на различных турнирах федерального, регионального и местного уровней. В настоящий момент у «Аоро» три зала в Санкт-Петербурге и один зал в Выборгском районе Ленинградской области.

© Страница клуба Годзю-рю Каратэ-до «АОРО» в VK

Советы тренеров

Прежде чем начать заниматься ММА, Игорь Сенцов рекомендует освоить базовые навыки из других видов единоборств. Это поможет стать более техничным бойцом. Выбрав конкретную дисциплину и клуб, стоит также почитать отзывы, особенно бывших или нынешних учеников. «Сарафанное радио — часто лучший способ найти себе идеальный клуб», — считает Сенцов.

При выборе восточных единоборств он также рекомендует обратить внимание на человеческие качества тренера. Талантливый учитель гораздо важнее того или иного оборудования для тренировок, считает Сенцов.

Людям, которые только начинают, Алексей Харченко советует: «Делайте шаг вперёд. Дальше всему научат».

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