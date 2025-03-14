Биатлон: как начать им заниматься и сколько это стоит

Биатлон — вид спорта, доступный людям всех возрастов. А если тренироваться регулярно, то можно участвовать в соревнованиях для спортсменов-любителей. Какие особенности здоровья стоит учесть перед тем, как приступить к тренировкам? Как выбрать экипировку и сколько придётся заниматься, чтобы состязаться с другими атлетами?

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Об этом «Рамблеру» рассказали сооснователь и совладелец компании «Технониколь» Сергей Колесников, который увлекается биатлоном с юности и до сих пор регулярно принимает участие в любительских соревнованиях, генеральный директор и главный тренер любительского лыжно-биатлонного клуба ProBiathlon (Москва) Константин Перевощиков и невролог, врач спортивной медицины и лечебной физкультуры Керима Керимова.

Что нужно учесть перед началом тренировок по биатлону

Начать заниматься этим видом спорта можно, даже если человек не учился в детских спортивных школах и в прошлом не был профессиональным атлетом. «Я знаю многих людей, которые стали увлекаться биатлоном во взрослом возрасте», — говорит Сергей Колесников. В клуб ProBiathlon приходят как дети с 3–4 лет, так и достаточно зрелые люди, отмечает Константин Перевощиков. «Одной спортсменке почти 80 лет. Она катается на лыжах и участвует в биатлонных соревнованиях», — приводит пример он.

Биатлон требует высокой выносливости от человека, поскольку в движении задействованы все группы мышц, отмечает Керима Керимова. Одной из отличительных особенностей этого вида спорта является то, что в биатлоне отсутствует ударная нагрузка, то есть скачкообразное воздействие на суставы и позвоночник. Поэтому занятия этой активностью можно рекомендовать и людям с избыточным весом, говорит спортивный врач. По её словам, при избыточном весе бег или активная аэробика может дать побочные эффекты на суставы, которые и без того испытывают дополнительную нагрузку от массы тела.

Любое начало какой-либо физической активности, если раньше человек ничем не занимался и не знает о статусе своего здоровья, стоит начать с проведения комплексного обследования, констатирует Керима Керимова. Она добавляет, что в России направление спортивной медицины лицензируется отдельно, поэтому спортивные врачи работают не в каждой клинике.

Как выбрать лыжи и винтовку

Биатлон полностью повторяет технику лыжного хода, отмечает Сергей Колесников. «Поэтому биатлонистам подходят обычные беговые лыжи: например, модели Fisher, Rossignol, Salomon, Atomic», — говорит он. Беговые лыжи Fisher в одной из популярных сетей магазинов спортивных товаров («Спортмастер») стоят от 14 тысяч до 47 тысяч рублей в зависимости от модели. Salomon обойдутся от 38 тысяч до 70 тысяч рублей, Rossignol — от 16 тысяч до 52 тысяч рублей, Atomic — в 67 тысяч рублей. Лыжные палки стоят от 600 рублей до 53 тысяч рублей в зависимости от бренда и материала изготовления (например, стекловолокна или углеволокна). Для летних тренировок понадобятся лыжероллеры. Их цена стартует от 3999 рублей.

С винтовкой придётся сложнее: чтобы купить её, требуется лицензия на спортивное оружие или охотничий билет. «Лицензия на спортивное оружие выдаётся только мастерам спорта. Поэтому непрофессиональным спортсменам придётся делать охотничий билет и приобретать охотничий ствол “Би 7–2” или “Би 7–4” и переделывать ложе под себя: у каждого человека своя длина локтя, ширина плеча, а винтовка должна быть максимально удобной», — говорит Колесников. Оформить охотничий билет можно на «Госуслугах». Стоимость нового карабина «Би 7–2» составляет от 35,5 тысячи рублей. У охотничьих ружей точность чуть хуже, чем у спортивных, но для начинающих спортсменов этого достаточно, поясняет Сергей Колесников.

Как оформить охотничий билет в 2025 году

Хорошая альтернатива спортивным и охотничьим винтовкам — лазерный биатлон, то есть лазерные винтовки и мишени, отмечает предприниматель. Они на 95% идентичны настоящим стволам, к тому же их можно устанавливать в безлюдной части парка или даже в собственном доме и оттачивать навыки стрельбы, объясняет бизнесмен.

«Спортсмену-любителю нужно делать в год минимум 3–4 тысячи выстрелов, а в идеале — примерно 10 тысяч выстрелов, чтобы развить меткость», — говорит Колесников. Лазерный биатлон дешевле, чем стрельба из настоящего спортивного или охотничьего ствола, утверждает предприниматель. Один патрон для ружья стоит 40 рублей: таким образом, необходимый минимум в 3–4 тысячи выстрелов обойдется в 120 тысяч — 160 тысяч рублей в год без учёта стоимости винтовки, приводит расчёты бизнесмен.

А лазерный биатлонный комплекс, куда входят винтовка и мишень, можно приобрести за 90 тысяч рублей и выше в зависимости от производителя.

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Как и где тренироваться

Если человек вёл малоподвижный образ жизни, то есть в течение дня уделял физической активности менее получаса, то путь в биатлон стоит начинать с имитации, например со скандинавской ходьбы, советует Керима Керимова. Так начнёт формироваться корректная нейромышечная связь, то есть связь между мозгом и мышцами, поясняет спортивный врач. «Она важна для выполнения грамотного с точки зрения биомеханики движения, что, в свою очередь, предупреждает риск травматизации. Травма — это не только падения или удары. Травма сухожилий в плечевом суставе может произойти из-за резкого выброса руки, растяжения капсульного аппарата, удерживающего сам плечевой сустав», — предупреждает доктор.

Объёмы и специфика тренировок зависят от уровня спортсмена, отмечает Константин Перевощиков. Если человек только пришёл в спорт и у него практически нулевой уровень, стоит уделять больше внимания общей силовой подготовке, технике на лыжах и лыжероллерах, основам стрельбы. Если атлет уже неплохо стоит на лыжах и бегает на соревнованиях, лучше поработать над специальными навыками: увеличить объём тренировочной нагрузки, добавить скоростную работу — ускорение на определённом участке трассы, стрельбу «на пульсе», то есть после ускорения и силовой работы, когда человек приближается к состоянию как на соревнованиях.

Важно тренироваться регулярно, то есть 2–3 раза в неделю, отмечает Константин Перевощиков. «Каждый из дней можно посвящать разным тренировкам. Например, во вторник — лыжам или лыжероллерам и силовой тренировке, а четверг — бегу и стрельбе», — говорит главный тренер ProBiathlon.

Керима Керимова обращает внимание, что под действием гормона мотивации дофамина новичок может переоценить свои физические возможности и во время первой же тренировки заниматься так интенсивно, что в последующие дни испытает характерные мышечные боли — крепатуру. «Чем сильнее посттренировочная боль, тем больший стресс испытали мышцы и тем больше времени потребуется для восстановления. Грамотно проведённая тренировка не должна ограничивать привычные движения в последующие дни», — констатирует врач.

Для тренировок по лыжному бегу вполне подходят обычные парки и стадионы, отмечает Сергей Колесников. Бегать на роллерах он советует только на стадионах: заниматься на дорогах общего пользования опасно, поскольку там ездят машины. Но проводить комплексные тренировки по лыжам и стрельбе в Москве можно на очень ограниченном количестве трасс, отмечает Константин Перевощиков. Это лыжно-биатлонная трасса в Лужниках, биатлонная база ProBiathlon в Крылатском и биатлонно-лыжный комплекс в Марьино.

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В биатлонно-лыжных комплексах можно взять напрокат лыжный инвентарь. Например, в Марьино аренда полного комплекта беговых лыж (лыжи и ботинки) обойдётся от 500 до 800 рублей в час в зависимости от модели. В качестве залога нужно будет оставить от 45 тысяч до 80 тысяч рублей или два документа (водительское удостоверение и техпаспорт на автомобиль либо загранпаспорт и СНИЛС). Использование биатлонной стойки с мишенями во время тренировки длительностью не более 90 минут обойдётся в 300 рублей, биатлонной винтовки — в 500 рублей. Денежный залог за винтовку составляет 80 тысяч рублей.

Кроме того, раз в полгода стоит хотя бы на неделю ездить тренироваться на высокогорье, чтобы подкачать мышцы, советует Сергей Колесников. «Например, можно отправиться в лыжно-биатлонный комплекс “Лаура” в Сочи: там хороший горный рельеф и высота 1300 метров. После занятий на такой трассе — с большим количеством спусков и подъёмов — у спортсменов увеличивается скорость хода», — говорит предприниматель.

Любительские биатлонные клубы есть в разных городах России. Например, в Москве это ProBiathlon: занятия проводятся в нескольких локациях, в том числе в Крылатском, в Мещерском парке, парке имени 850-летия Москвы, парке Северное Тушино. Стоимость полуторачасовой индивидуальной комплексной тренировки по биатлону, включающей в себя бег, беговые лыжи и лыжероллеры, составляет 5 тысяч рублей. Стартовый абонемент на 5 тренировок по биатлону обойдётся в 22 тысячи рублей. Также клуб организует выездные кемпы (тренировочные лагеря) в разные точки России. Например, восьмидневный кемп в Сочи обойдётся от 40 тысяч рублей.

Также можно тренироваться в лыжном клубе «Феникс». Стоимость индивидуальной разовой тренировки по биатлону составит 3500 рублей, есть абонементы на 5 и 10 тренировок (16 тысяч и 30 тысяч рублей соответственно). Разовая групповая тренировка по биатлону обойдётся в 1600 рублей, абонементы на 5 и 10 занятий — в 7 тысяч рублей и 12,5 тысячи рублей. Занятия проходят в разных локациях: Марьино, Алешкино, а также подмосковном Красногорске.

Ещё один вариант — АНО «Клуб лыжных гонок и биатлона в г. Москве». Индивидуальная тренировка стоит 3000 рублей, групповая — 1400 рублей, абонемент на 5 групповых тренировок — 6 тысяч рублей. Занятия проходят в Марьино, Пушкино, Лужниках. «Через один-два года регулярных занятий по два-три раза в неделю можно рассчитывать на неплохие результаты в любительском биатлоне», — говорит Константин Перевощиков.

Куда поехать на соревнования

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В России есть соревнования по биатлону для спортсменов-любителей. Самое крупное и известное — «Биатлон мастерс» или «Лига мастеров». В его рамках проводятся Кубки России и чемпионаты России по биатлону. В состязаниях могут участвовать мужчины от 35 до 70+ лет и женщины от 35 до 50+ лет. Лыжи, винтовки и патроны спортсменам не предоставляются — нужно использовать свои.

Этапы соревнований проходят в Екатеринбурге, Рязани, Казани, Новосибирске и Красноярске. Стартовый взнос за один этап для членов ассоциации «Любительская спортивная лига биатлона», мужчин в возрасте 70+ — бесплатный. Для членов ассоциации, мужчин 65–69 лет и женщин от 50 лет, — 1500 рублей. Для членов ассоциации остальных возрастных групп — 2000 рублей, а участников, не состоящих в ассоциации, — 3000 рублей. Сергей Колесников, регулярно участвующий в этих соревнованиях, утверждает, что «Лига мастеров» проходит стабильно и регулярно: 6 этапов летом, 6 — зимой. «В ней участвует примерно 100 человек, уже все друг друга знают», — отмечает бизнесмен.

Ещё одни соревнования — Pioner Cup. В них могут участвовать спортсмены разных возрастов: например, для детей от 4 до 14 лет проводится лыжная гонка без стрельбы. Основная категория хорошо подходит для новичков. Она отличается тем, что спортсмены передвигаются по трассе без переноса винтовки — ствол располагается на огневом рубеже. Категория «Мастера» подойдёт для продвинутых спортсменов с собственными винтовками: атлеты переносят ствол и дистанция для них увеличена. Соревнующиеся из всех категорий пользуются своими лыжами либо могут взять их напрокат.

Соревнования проходят в Москве, Петербурге и Казани. Стоимость стартового взноса зависит от вида гонок, категории спортсмена и слота. Например, для участия в гонке спринт + эстафета, которая проходила в феврале 2025 года в Москве, атлетам из основной категории нужно было внести от 2000 до 2900 рублей в зависимости от номеров слотов. Мастерам — от 2400 до 3500 рублей. Стоимость взноса для детей составила 700 рублей.

Что дают занятия биатлоном

Во-первых, это способ перезагрузиться и снять умственное напряжение, констатирует Сергей Колесников. Во-вторых, благодаря занятиям в клубе можно встретить единомышленников и расширить круг общения, перечисляет он. Вдобавок это возможность испытать острые эмоции, поскольку биатлон — непредсказуемый вид спорта, называет ещё одно достоинство этого хобби предприниматель. «Например, если спортсмен-лыжник прибежал быстрее всех на 5–7 секунд, то выиграл. А биатлон — комбинация лыжных гонок и стрельбы: можно бежать быстрее всех, но проиграть из-за одного промаха», — говорит Сергей Колесников.

Биатлон учит контролировать эмоции и переключаться с высокой активности на хладнокровные действия на огневом рубеже, добавляет Константин Перевощиков. «Эти навыки точно пригодятся в жизни, на работе и в бизнесе», — заключает он.

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