Сапбординг: как начать им заниматься и сколько это стоит

Сапбординг — один из самых популярных видов водных активностей. Им можно заниматься без специальной физической подготовки и почти в любом водоёме, аренда и покупка доски обойдутся в доступную сумму, к тому же он полезен для здоровья. С чего начать заниматься сапбордингом, как правильно выбирать доску и какие могут быть противопоказания для этой активности, «Рамблеру» рассказали владельцы специализирующихся на сапбординге компаний и врач спортивной медицины.

Польза и противопоказания

Слово «сапбординг» происходит от английского SUP — Standup paddleboarding — и переводится как «гребля веслом стоя на доске». Плавать на сап-доске можно стоя на ногах, на коленях или сидя. Этот вид активности полезен тем, что даёт равномерную нагрузку на все группы мышц, говорит невролог, врач спортивной медицины и лечебной физкультуры Керима Керимова. Также он способствует развитию чувства равновесия, продолжает врач. «Сапбординг помогает держать всё тело в тонусе: человеку нужно одновременно удерживать баланс, стоя на доске, грести веслом и концентрировать внимание на том, что происходит на водоёме. При желании увеличить нагрузку можно ускорить темп гребли — тогда прогулка на сапе превратится в кардиотренировку», — добавляет инструктор, основатель проекта «Вот САП» Игорь Малинин.

Ещё одним достоинством сапбординга Керима Керимова называет его способность снизить уровень стресса — по аналогии с «лесными ваннами» (так называют японскую практику прогулок по лесу, предполагающую полное единение с природой — прим. «Рамблера»). «Многочисленные исследования немедикаментозных способов снижения стресса уже продемонстрировали, что даже 15-минутное пребывание на природе, например в лесу, на пруду или в горах, снижает частоту сердечных ритмов, нормализуя артериальное давление и предупреждая все риски, связанные с эмоциональным выгоранием», — отмечает эксперт.

Гребля только со стороны может показаться несложной физической нагрузкой, констатирует Керимова. Непривычные условия нестабильной опоры требуют от спортсмена повышенной концентрации внимания, отличающейся от обычной физической и мыслительной работы, продолжает она. «Чтобы физически адаптироваться и выработать новые двигательные реакции, потребуется время. Об этом стоит помнить, когда первые попытки не приносят удовольствия», — предупреждает спортивный врач.

Противопоказаниями к сапбордингу Керимова называет:

любые заболевания в стадии обострения;

наличие сердечно-сосудистых заболеваний;

состояние алкогольного опьянения или иные нарушения сознания.

Стоит помнить и об индивидуальных особенностях, указывает эксперт. «Людям, испытывающим иррациональный страх перед водой, то есть гидрофобию, или аквафобию, рекомендуется придерживаться позиции “не навреди”», — отмечает она.

Как выбрать доску и прочее снаряжение и сколько это стоит

При выборе доски важно ориентироваться на вес и рост райдера, отмечает руководитель компании по продаже сап-досок «САПКлаб» Мария Смирнова. «Для человека среднего роста и с весом до 80 кг подойдут доски длиной от 10'6 футов, то есть 320 см, до 12'6 футов, то есть 381 см», — рекомендует Мария Смирнова. Если же вес райдера превышает 80 кг, а рост больше 180 см, то лучше рассмотреть модели длиной от 11'6 футов, то есть 353 см, и шириной от 86 см, добавляет эксперт. «Также обязательно нужно обратить внимание на грузоподъёмность доски. Чем тяжелее райдер, тем этот показатель должен быть выше», — констатирует Мария Смирнова. Если вес человека до 100 кг и он планирует не только кататься на доске по озеру, но и отправляться в сплавы с грузом или с напарником, то лучше взять сапборд с грузоподъёмностью до 200 кг, говорит эксперт. «Тогда доска легко выдержит и пассажиров, и их багаж», — поясняет она.

Сапборды бывают жёсткие и надувные. Они различаются по материалу изготовления, весу, ходовым характеристикам. Сердцевина жёстких досок выполнена из вспененного пенопласта, в то время как надувные — полые внутри. Жёсткие сапборды более маневренные, их не нужно каждый раз сдувать и надувать, но зато их тяжело транспортировать, они требуют много места для хранения. Надувные доски легче в транспортировке и хранении: их можно перевозить в свёрнутом виде в специальном чехле, напоминающем рюкзак, а хранить в обычной кладовке также в свёрнутом виде. Но при повреждении на них требуется ставить заплаты, в то время как царапины на жёсткой доске никак не влияют на её ходовые качества. «Мы рекомендуем жёсткие сапы профессиональным спортсменам, которые участвуют в гонках. Если райдер только начинает осваивать этот вид активности и планирует участвовать в любительских соревнованиях, то лучше купить надувную гоночную доску», — советует Мария Смирнова.

Стоимость надувного сапборда на популярных маркетплейсах, например WB или Ozon, начинается от 9,5 тысячи рублей в зависимости от размера и бренда. В комплекте обычно идут плавники, ручной насос, чехол для хранения и лиш — специальный страховочный шнур, который крепится к доске и к ноге. Если райдер упадёт в воду, то с помощью лиша сможет подтянуть доску к себе. Стоимость жёсткой может составлять от 80 тысяч рублей.

Доски также можно взять в аренду на сап-спотах на водоёмах. Часовая аренда доски в Москве начинается от 1 тысячи рублей в зависимости от типа и размера доски и дня недели. Например, в выходные дни цена может увеличиваться до 1,2 тысячи рублей и выше, а стоимость сап-тандема, рассчитанного на двоих человек, может составлять от 1500 рублей в час. В стоимость аренды обычно входят весло и лиш.

Из обязательного снаряжения Мария Смирнова рекомендует приобрести спасательный жилет. При выборе спасжилета эксперт советует обратить внимание на его плавучесть: чем больше вес райдера, тем она должна быть больше. «Также жилет должен соответствовать требованиям ГОСТа. Это наличие светоотражающих полос спереди и сзади, яркая оранжевая расцветка, паховые стропы, свисток в кармане и отсутствие горючих материалов в составе», — отмечает Мария Смирнова.

Тем, кто готов плавать на доске не только летом, стоит приобрести гидрокостюм и гидрообувь. Они согреют в холодной воде, если райдер упадёт с доски. Мария Смирнова советует выбирать свободные гидрокостюмы из мембраны — так называемые сухари. Название «сухарь», то есть сухой, отражает особенность этого снаряжения: такие гидрокостюмы не пропускают воду, но при этом «дышат» и дают полную свободу движений. Стоимость «сухого» гидрокостюма составляет от 30 тысяч рублей. «При выборе гидрообуви стоит учесть, где, как и когда райдер планирует кататься. От этого зависят высота и толщина гидрообуви. Для лета и весны подойдёт короткая, толщиной не более 5 миллиметров, для зимы и осени — высокая, толщиной более 7 миллиметров», — говорит Мария Смирнова. Стоимость гидрообуви начинается от 1 тысячи рублей.

Инструктаж: зачем он нужен и сколько стоит

Райдерам-новичкам, которые ни разу не стояли на доске, Игорь Малинин советует взять хотя бы одну прогулку по воде с инструктором. Во-первых, профессионал объяснит теорию и покажет на практике, как правильно размещаться на доске, как вставать на сапе на ноги, грести, разворачиваться, поясняет эксперт. Во-вторых, инструктор ознакомит с правилами безопасности: что делать во время столкновения с другими райдерами, как правильно встречать волну от катеров или яхт, чтобы не перевернуться, и как нужно забираться на доску, если райдер всё-таки упал в воду. «Например, при столкновении нельзя пятиться назад, а нужно сразу опускаться на колени и опираться на доску руками — такое положение будет устойчивым», — говорит Малинин.

Занятие с инструктором обычно включает в себя аренду доски, весла и спасжилета. Групповой урок длительностью 1 час стоит от 1 тысячи рублей в зависимости от дня недели (в выходные цена может быть выше). Индивидуальная прогулка с инструктором обойдется в 5 тысяч рублей за два часа и также включает в себя аренду доски, весла и спасжилета. Чтобы перейти на более продвинутый уровень и участвовать в любительских соревнованиях, стоит взять 5–7 занятий с инструктором и чаще тренироваться самостоятельно, советует Малинин.

Где в Москве заниматься сапбордингом

Сап хорош тем, что на нём можно плавать почти везде, отмечает Игорь Малинин. «Но есть запретные места для катания — это зоны навигации по Москве-реке», — добавляет он. К таковым относится центральный бьеф Москвы-реки — участок от Мневниковской поймы на северо-западе до Нагатинской поймы на юге. Но в столице много других водоёмов, где можно заниматься сапбордингом, например Гребной канал в Крылатском, Бездонное озеро в Серебряном Бору, Борисовские пруды. Главная точка притяжения любителей сапбординга в Москве — Строгинская пойма. «Это очень хорошая локация с точки зрения транспортной доступности. К тому же там тихо, возникает ощущение, будто человек находится за городом, на природе. Из Строгинской поймы можно доплыть до Бездонного озера, устроить водную прогулку мимо Живописного моста», — говорит Игорь Малинин. Ещё одним достоинством Строгинской поймы он называет большое количество сап-спотов, где можно арендовать доску.

Куда отправиться на сап-фестивали и соревнования

Спортивные и развлекательные мероприятия для любителей сапбординга проводятся в разных городах страны. Например, в Москве летом этого года состоялись «Сердце Родины», «Вот сап, Москва!» и «Яуза Фест». 30 августа в Строгине пройдёт фестиваль «Сердце столицы — 2025». Его особенность — дистанция в виде сердца. Участникам предстоят техническая гонка на 2250 метров и 1500 метров, марафоны на четыре километра и восемь километров и технический спринт с элементами спасательного многоборья на 200 метров. Желающие также могут поучаствовать в массовом костюмированном заплыве на четыре километра. На соревнования допускаются и юниоры (14–17 лет), и взрослые. Для участия требуется стартовый взнос: 500 рублей за костюмированный массовый заплыв и от 1500 до 3500 рублей за состязания в зависимости от категории райдера: «Спорт», «Любители» или «Юниоры».

Из мероприятий в других городах Игорь Малинин рекомендует петербургский фестиваль «Фонтанка SUP», который проводится ежегодно в начале августа. «Он хорошо организован с точки зрения безопасности, там можно и просто поучаствовать в карнавале, и посостязаться», — поясняет эксперт. В этом году мероприятие прошло 2 августа. 27 сентября в Северной столице пройдёт ежегодная Юнтоловская регата. Участники могут выбрать одну из двух дистанций — 10 и 20 км. Стартовый взнос составляет от 2500 до 3000 рублей в зависимости от даты регистрации. К участию допускаются лица от 14 лет из любого региона страны, при себе нужно иметь медицинский допуск и паспорт.

