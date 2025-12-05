Совет коллекционеров: как начать собирать винил

Виниловые пластинки всегда были объектом коллекционирования меломанов. Как начать собирать винил и на что обращать внимание, «Рамблеру» рассказали три коллекционера со стажем — председатель правления Ассоциации российских банков, автор телеграм-канала «Правила хорошего музыкального вкуса» Олег Скворцов, владелец брендитивного и креативного агентства «Соль» и автор телеграм-канала «Купил винил» Дмитрий Чигирин и диджей и радиоведущий Мартин Ландерс (Сергей Тутов).

Зачем люди собирают пластинки

Интерес к винилу в России растёт. Согласно исследованию оператора фискальных данных «Платформа ОФД», опубликованному в конце сентября 2025 года на официальном сайте компании, за первые восемь месяцев текущего года число покупок виниловых пластинок увеличилось на 10%, а проигрывателей — на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Как отмечается в исследовании, этот тренд связан с ностальгией, коллекционированием, стремлением к высокому качеству звука и поддержкой этой тенденции со стороны ряда известных исполнителей.

Олег Скворцов, чья коллекция насчитывает более 6000 виниловых пластинок, поясняет, что одна из причин коллекционирования винила — эмоциональная, своего рода цифровой детокс, желание «потрогать» музыку руками.

Это особенно важно на фоне некой «усталости» от цифры. Олег Скворцов Председатель правления Ассоциации российских банков, автор телеграм-канала «Правила хорошего музыкального вкуса»

Диджей и радиоведущий Мартин Ландерс, в коллекции которого около тысячи пластинок, напоминает, что именно виниловое звучание — это и есть правильный, фактически студийный звук музыки, передать который может только грампластинка или магнитофонная лента.

Помимо сохранности эталонного звука, у виниловых пластинок имеются другие плюсы. Многие обложки — общепризнанные объекты искусства: например, обложку дебютного альбома The Velvet Underground нарисовал Энди Уорхол, а обложки альбомов Майлза Дэвиса Live-Evil и Bitches Brew создал немецкий художник Мати Кларвейн. Коллекции пластинок могут быть предметом инвестиций и передаваться по наследству. Примерно последние 15 лет винил переживает ренессанс именно как «вечный» носитель.

С чего начать собирать коллекцию и сколько это стоит

Для начала стоит определить зону интереса и фокус коллекции. Стилистические направления и имена каждый выбирает на свой вкус, но тут тоже нужен фокус: нельзя объять необъятное и покупать всё, отмечает Скворцов. Он советует сначала приобрести те пластинки, которые очень хочется, с которыми у коллекционера связаны определённые воспоминания. После этого должно прийти осознанное решение, что именно собирать.

Например, можно составить моноколлекцию на основе стилистического направления или творчества определённого музыканта. Можно коллекционировать не записи конкретного исполнителя, а издания одного и того же произведения. Например, сам Скворцов уже много лет собирает виниловые релизы балета Игоря Стравинского «Весна священная». В его коллекции около 50 разных версий этого произведения.

По словам эксперта, лучше покупать оригинальные релизы или издания, близкие к году первого выпуска. Можно собирать по странам, хотя, например, часто английские исполнители выходили на американских лейблах. Скворцов советует делить пластинки на старые, винтажные, выпущенные в 1950–1980 годах, и новоделы. Новоделы, в свою очередь, стоит делить на релизы новой современной музыки (на 95% это изначально цифровые записи) и переиздания старого винила.

В среднем пластинки стоят от 500 до 5 тысяч рублей, озвучивает цены Скворцов, добавляя, что цена может быть и выше. Дмитрий Чигирин, в коллекции которого 450 пластинок, детализирует: стоимость винила российских и иностранных современных исполнителей с большой фанатской базой — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Нишевые исполнители, лимитированные издания или альбомы на нескольких пластинках обойдутся от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

Винтажные пластинки могут оцениваться практически в любую стоимость — цену формирует рынок. Если это не редкий пресс культового альбома — от 1,5 тысячи до 5 тысяч рублей. Дмитрий Чигирин Автор телеграм-канала «Купил винил», владелец брендитивного агентства «Соль»

Он добавляет, что культовость и популярность или, наоборот, нишевость и статус первого издания, а также состояние пластинки и конверта могут увеличить стоимость в 5, 10 и более раз.

Эксперт приводит в пример имеющийся у него в коллекции последний альбом Queen — Made in Heaven, вышедший в 1995-м году уже после смерти вокалиста команды Фредди Меркьюри. Первые тиражи пластинки были произведены в Англии на чёрном виниле в количестве 2 тысяч экземпляров: для группы такого масштаба это очень мало, но в то время пользовались популярностью кассеты и CD, поясняет Чигирин. Из них первая половина внутренних конвертов, где иногда публикуют названия композиций, была напечатана с ошибкой: отсутствовало название песни Heaven for Everyone. Потом ошибку заметили и в следующих партиях исправили, говорит эксперт.

У меня в коллекции та самая версия с ошибкой. В [крупнейшем международном интернет-магазине винила] Discogs такие пластинки — редкость, и когда они появляются в продаже — их стоимость обычно составляет от 200 до 300 долларов — их быстро выкупают. Свою копию я купил в 2024 году за 260 долларов. Дмитрий Чигирин Автор телеграм-канала «Купил винил», владелец брендитивного агентства «Соль»

Где покупать винил

Дмитрий Чигирин перечисляет топ-10 мест и онлайн-ресурсов для коллекционеров винила, на которые стоит обратить внимание:

Интернет-магазин Dusty Beats. «Здесь можно найти много классического рока, фанка, а также немного джаза — часто оригинальных американских изданий», — отмечает эксперт. Telegram-канал и онлайн-магазин «Дилер винила». «Он специализируется на современной электронной и инди-сцене, лимитированных изданиях, а также может привезти почти любую интересующую пластинку из магазинов ЕС и Великобритании», — говорит Чигирин. Магазин «Трансильвания». «Один старейших и самых крупных магазинов винтажного винила в Москве. Находится в самом центре города. То, что нужно для любителей покопаться в залежах пластинок в атмосфере приглушённого полуподвального света», — рассказывает коллекционер. Telegram-канал и онлайн-магазин JazzMagazz. «Тут можно найти современные джаз, фанк и соул, тщательно отобранные автором канала, а также качественные современные переиздания классики джаза», — поясняет Чигирин. VK-сообщество и онлайн-магазин Motown Beat Store. «Магазин специализируется на современной поп-сцене и даже ведёт фан-клуб Тейлор Свифт, но здесь также можно заказать совершенно любую пластинку, включая магазины США и продавцов с Discogs. Из плюсов — цены. Из минусов — придётся подождать несколько месяцев», — отмечает эксперт. Магазин Play Record Store (Санкт-Петербург). «Один из старейших музыкальных магазинов города. У него нет чёткой специализации, но здесь кроме прочего можно найти в наличии пластинки не самых раскрученных у нас современных исполнителей и лимитированные издания, которые нечасто доезжают до России», — говорит Чигирин. Магазин «Новое Искусство» (Москва). «Классический офлайн-магазин, в котором можно найти как винтажный, так и новый винил: рок, джаз, фанк — самые разные жанры и отличная селекция», — отмечает эксперт. Магазин «Виниломан». «Небольшой крафтовый магазинчик на станции метро “Авиамоторная”: всегда актуальный мультижанровый привоз, цены часто ниже рынка, винтаж также есть в наличии», — комментирует Чигирин. Telegram-проект «Шкаф винила». «Калининградский музыкальный подряд, специализирующийся на электронной музыке, но также принимающий заказы на привоз любого винила из Европы и предзаказы на пластинки с автографами музыкантов», — рассказывает эксперт. Telegram-канал «Виниловые развалы». «Онлайн-барахолка винтажного винила с акцентом на джаз: в режиме реального времени множество продавцов предлагают лоты к покупке. Можно встретить редкие экземпляры и первопрессы (первая партия выпущенных виниловых пластинок, изготовленная сразу после записи альбома. — Прим. «Рамблера») по неожиданно приятным ценам», — комментирует Чигирин. Он добавляет, что здесь при покупке важна быстрота реакции, иначе ценный лот уйдёт к другому покупателю.

Как выбирать проигрыватель для винила

Для прослушивания пластинок коллекционеру понадобится стандартный набор: виниловый проигрыватель, фонокорректор — устройство, которое усиливает и корректирует звуковой сигнал с грампластинки перед подачей на усилитель, сам усилитель и две колонки.

Мартин Ландерс советует новичкам купить подержанный проигрыватель в хорошем состоянии, но не дешевле чем за 30–40 тысяч рублей. По его мнению, в старых проигрывателях есть огромный потенциал и они лучше новых.

Виниловые проигрыватели были практически основой для звуковоспроизведения вплоть до начала 1990-х годов. И, естественно, в те годы технические реализации инженерных достижений были на наивысшем уровне. Мартин Ландерс Диджей, радиоведущий

Он добавляет, что большинство современных моделей по доступным ценам — лишь дань наступившей моде, более примитивные аппараты в сравнении с эпохой винилового торжества.

Олег Скворцов отмечает, что сейчас за 50–100 тысяч рублей можно найти хороший винтажный проигрыватель 1970–1980-х годов. «Многие из них “переиграют” новые издания, цена которых может быть в два-три раза выше», — констатирует он. Эксперт советует выбрать системы direct drive, то есть те, в которых диск вращается непосредственно двигателем без ремня или промежуточных механизмов, с кварцевой стабилизацией, как более надёжные и простые в эксплуатации.

После покупки проигрывателя его необходимо настроить. Сделать это может сам продавец, но есть и платная услуга, которая предоставляется до сих пор в музыкальных магазинах или у сторонних мастеров. Например, в салонах аудио- и видеотехники pult.ru настройка обойдётся от 7,5 тысячи рублей.

Самостоятельно настраивать проигрыватель Олег Скворцов не рекомендует — это задача для специалистов, у которых есть необходимый инвентарь.

Например, нужны весы и специальный шаблон для настройки тонарма (рычаг на проигрывателе винила, удерживающий картридж и обеспечивающий его плавное движение по пластинке. — Прим. «Рамблера»). Надо понимать, какие картриджи и сменные иглы вам подойдут. Олег Скворцов Председатель правления Ассоциации российских банков, автор телеграм-канала «Правила хорошего музыкального вкуса»

Как хранить коллекцию

Чтобы коллекция винила сохранилась, за ней надо ухаживать. Олег Скворцов даёт несколько советов по поводу хранения. Пластинки надо промывать на специальных мойках, стоимость которых может достигать около 100 тысяч рублей. Покупать такую стоит, если у коллекционера много пластинок. Но часто эту услугу предоставляют магазины. Например, стоимость промывания одной пластинки в салонах pult.ru составляет 100 рублей. В сети магазинов Dr. Head первые пять пластинок помоют бесплатно, каждую следующую — за 150 рублей.

После мойки диски надо класть в специальные антистатические пакеты и потом вместе с конвертом — в полиэтиленовые внешние пакеты для сохранности обложек, советует Скворцов. Эксперт добавляет, что перед использованием нужно снимать с пластинок пыль специальной графитовой щёткой.

