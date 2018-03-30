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В США производителей кофе обязали предупреждать об опасности продукта
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В США производителей кофе обязали предупреждать об опасности продукта 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Суд в Калифорнии постановил, что работающие на территории штата производители и продавцы кофе обязаны снабжать свою продукцию специальной пометкой о риске возникновения онкологических заболеваний, передает Reuters.
По данным агентства, суд удовлетворил иск активистов, потребовавших от производителей кофе маркировать свой товар специальными пометками о содержании опасных веществ.
Как отмечается, при поджаривании зерен кофе выделяется акриламид, который входит в список канцерогенных веществ.
Однако, производители утверждают, что акриламид в кофе содержится в безвредных количествах.
Ранее сообщалось, что умеренное потребление кофе позволяет снизить риск смерти от рака.
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