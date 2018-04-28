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На Алтае почтили память погибших ликвидаторов чернобыльской аварии
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На Алтае почтили память погибших ликвидаторов чернобыльской аварии 

АиФ — Алтай 35 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
27 апреля в Алтайском крае прошли памятные мероприятия, посвящённые 32-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС.
В краевом центре участники ликвидации последствий аварии собрались на панихиду в Свято-Никольской церкви. Затем колонна чернобыльцев прошла по проспекту Ленина и улице Молодежной до памятного камня «Жертвам радиационного воздействия». Там прошёл митинг, в котором приняли участие представители краевых органов исполнительной власти, мэрия, общественники. В конце мероприятия были возложены цветы к памятному камню.
Как сообщают в региональном Минтрудсоцзащиты, в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС приняли участие 2,5 тыс. жителей Алтайского края. Сейчас в регионе проживает 1851 чернобылец.
По словам заместителя министра региона Натальи Оськиной, общий общественный долг — чтить память погибших в страшной аварии и сделать все, чтобы это больше никогда не повторилось.
«Мы честно выполнили свой долг. Люди не думали о последствиях, воспринимали все происходящее как обычную стройку. Работали, чтобы предотвратить распространение радиоактивных выбросов», — рассказал один из ликвидаторов Сергей Корсаков. Он пробыл в Чернобыле 2,5 месяца.
Памятные мероприятия прошли также в большинстве райцентров Алтайского края. Так, в селе Поспелиха панихида прошла в Никольском православном храме. Настоятель храма Отец Сергий пожелал всем собравшимся мужества и здоровья, отслужил молебен во здравие живущих. Затем ветераны-ликвидаторы организованно со знаменем прошли к Знаку памяти чернобыльцев на территории Мемориала Славы, где был совершён молебен в память о погибших при катастрофе. По окончании панихиды, обращаясь к молящимся, отец Сергий отметил, что обязанность общества и Церкви состоит в том, чтобы сохранять память о тех, кто погиб, исполняя свой долг.
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