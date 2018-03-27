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В Японии не стали отвечать на вопрос о возможной высылке дипломатов из РФ
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В Японии не стали отвечать на вопрос о возможной высылке дипломатов из РФ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: BroDude
РИА НОВОСТИ. МИД ЯПОНИИ УШЕЛ ОТ ОТВЕТА НА ВОПРОС, БУДЕТ ЛИ ТОКИО ВЫСЫЛАТЬ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ, ЗАЯВИЛ, ЧТО СЛЕДИТ ЗА БРИТАНСКИМ РАССЛЕДОВАНИЕ ДЕЛА СКРИПАЛЯ
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