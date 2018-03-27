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В Японии не стали отвечать на вопрос о возможной высылке дипломатов из РФ
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В Японии не стали отвечать на вопрос о возможной высылке дипломатов из РФ
РИА Новости
1 час назад
Фото:
BroDude
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МИД
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