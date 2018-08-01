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В центре Москвы восстановят деревянный дом 19-ого века
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В центре Москвы восстановят деревянный дом 19-ого века 

Авторадио 31 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
Как заявил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, до конца года в главном доме городской усадьбы в Старомонетном переулке проведут противоаварийные работы, а в следующем году начнется второй этап реставрации. Специалисты воссоздадут деревянную лестницу в мезонин и веранду в сад, отреставрируют наличники окон, стены и кровлю. Зданию вернут первоначальную планировку и приспособят его современному использованию. Напомним, в этом году в Москве планируется отреставрировать около 400 памятников архитектуры.
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