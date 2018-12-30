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Новогодние песни, настраивающие на праздничный лад 

Рамблер 11 часов назад
Фото: depositphotos
Даже если кому-то не нравится новый год и вся суета, сопутствующая празднику, новогодняя музыка все-таки поднимает настроение и создает волшебное ощущение чуда.
Корпоратив, вечеринка с кучей друзей, семейный ужин или декорирование елки дома в гордом одиночестве — все это проходит веселее, если правильно подобрать музыку.
Если вам нужен дух рождества и нового года, бубенчики, шапка Санты и имбирное печенье — включайте плейлист "Лучшие рождественские хиты всех времен", ко второму-третьему треку праздничное настроение гарантировано.
Лучшие праздничные песни известных поп-исполнителей настроят на позитив и динамичный вечер.
В случае, если вы предпочитаете слышать из динамиков песни на родном языке, вам нужен последний плейлист из нашей подборки, включайте, танцуйте и наслаждайтесь долгожданным праздником.
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