Новогодние песни, настраивающие на праздничный лад

Даже если кому-то не нравится новый год и вся суета, сопутствующая празднику, новогодняя музыка все-таки поднимает настроение и создает волшебное ощущение чуда.

Корпоратив, вечеринка с кучей друзей, семейный ужин или декорирование елки дома в гордом одиночестве — все это проходит веселее, если правильно подобрать музыку.

Если вам нужен дух рождества и нового года, бубенчики, шапка Санты и имбирное печенье — включайте плейлист "Лучшие рождественские хиты всех времен", ко второму-третьему треку праздничное настроение гарантировано.

Лучшие праздничные песни известных поп-исполнителей настроят на позитив и динамичный вечер.

В случае, если вы предпочитаете слышать из динамиков песни на родном языке, вам нужен последний плейлист из нашей подборки, включайте, танцуйте и наслаждайтесь долгожданным праздником.