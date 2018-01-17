Палеонтологи нашли останки динозавра, похожего на ворону

На северо‐востоке Китая палеонтологи нашли останки динозавра, жившего около 160 миллионов лет назад. На голове, шее и груди рептилии росли разноцветные перья, из‐за чего динозавр получил название «Радуга». Об этом сообщила «Русская планета».

По словам биолога из Филдовского музея естественной истории Чэда Элиасона, найденные останки говорят о том, что мир юрского периода был гораздо красочнее, чем казалось.

Специалисты изучили находку под микроскопом и обнаружили, что в перьях динозавра содержались органеллы, которые отвечают за пигментацию. Ученые восстановили окраску рептилии и определили, что на всем теле динозавра росли черные перья, шея, наоборот, отличалась разноцветным окрасом. По предположению экспертов, это было необходимо для привлечения особей противоположного пола.

Динозавр был небольшого размера, ростом с ворону и ходил на двух ногах. Питалась рептилия пресмыкающимися и маленькими млекопитающими животными.