В России сделали телефон в честь триумфа над США

Российский бренд люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar выпустил новинку, вдохновившись кинолентой "Движение вверх". На корпусе гаджета в золоте увековечены последние три секунды баскетбольного матча СССР — США на Олимпиаде 1972 года.

Бренд выпустил серию iPhone X "Легендарные Олимпийские Победы", посвятив дизайны трех смартфонов культовым победам российских и советских спортсменов: золоту сборной СССР по хоккею 1992 года в Альбервиле, олимпийской победе в дзюдо Беслана Мудранова в 2016 году и мюнхенской победе над американцами в 1972-ом. Импульсом к созданию моделей стал фильм "Движение вверх" о баскетбольной сборной СССР.

Дизайны смартфонов представляют собой оригинальные стилистические переосмысления канонических элементов, характерных для того или иного вида спорта. В случае с дзюдо — это интерпретация кимоно, хоккейную тему специалисты раскрыли, обратившись к защитной вратарской маске.

Для телефона, посвященного баскетболу, был создан специальный дизайн, на котором изображена решающая схватка под кольцом. Силуэты игроков команд выполнены из золота и титана, а композиционное решение передает напряженную динамику момента, сообщает пресс-служба Caviar. Стоимость iPhone X, посвященных Олимпийским победам, варьируется от 239 до 259 тысяч рублей.