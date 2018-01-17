Что почитать: 7 захватывающих зимних историй

Фред Варгас «Холодное время» Зато в это время особенно приятно читать детективы, закутавшись в уютный плед, и вместе с героями Стивена Кинга Орхана Памука , Варгаса и других разгадывать увлекательные загадки. Читатель сможет проникнуться переживаниями человека перед казнью, распутать сложное дело ограбления секретной лаборатории или погрузиться в жизнь отдаленного городка, где девушек массово посылают на смерть. РИАМО вместе с федеральной сетью книжных магазинов «Читай-город» составило подборку захватывающих историй, в которых действие разворачивается на фоне зимних пейзажей.

Кен Фоллетт «Белая мгла» Герой детективных романов блистательной Фред Варгас — вечно витающий в облаках комиссар Адамберг — принес писательнице мировую известность и пополнил когорту великих сыщиков, подобных Шерлоку Холмсу и Эркюлю Пуаро. «Холодное время» — новое запутанное дело комиссара. Цепочка самоубийств, странные рисунки, оживающие мертвецы — нити расследования ведут в ледяные пространства и далекие времена. Адамбергу ничего не остается, как пуститься в погоню за призраками.

Секретная правительственная лаборатория ограблена, сверхсовременная система сигнализации не сработала. Лаборант, занимавшийся разработкой вакцины против таинственного вируса, погиб, а контейнер, содержащий смертельный вирус, похищен… Кто подвергает угрозе жизни сотен тысяч людей? Расследование начинает начальник службы безопасности лаборатории Тони Галло. Пока ее надежда — снежная буря, которая должна хотя бы на время остановить преступников! Стивен Кинг «Сияние»

Проходят десятилетия, но потрясающая история писателя Джека Торранса и его сына Денни, наделенного необычным даром, и поединка с темными силами, по-прежнему завораживает и держит в напряжении читателей самого разного возраста… Действие романа разворачивается в роскошном заснеженном горном отеле «Оверлук», где поселяется несчастная семья. У отца семейства проблемы с самоконтролем и спиртным, поэтому он соглашается на работу сторожа в отеле, чтобы привести в порядок мысли. Его сын Денни, по мнению местного повара, обладает телепатическим даром, а «жена находится где-то между, в ней тоже что-то есть». В этот момент начинают происходить диковинные вещи, отель будто оживает и пытается захватить разум Джека. Орхан Памук «Снег»

Действие романа «Снег» развивается в небольшом провинциальном городке, куда прибывает молодой поэт в поисках разгадки причин гибели нескольких молодых девушек, покончивших с собой. Здесь, будто на краю земли, обитает совсем другой народ, исповедующий строгие религиозные правила. Отрезанный от целого мира необъятными белыми пространствами, занесенный по крыши снегом, городок и не думает дремать, а напротив — внимательно следит за каждым шагом незваного гостя… Роберт Брындза «Девушка во льду»

В озере одного из парков Лондона, под слоем льда, найдено тело женщины. У жертвы, молодой светской львицы, была «идеальная» жизнь. За расследование берется детектив Эрика Фостер. Она обнаруживает, что это убийство связано с похожими преступлениями, жертвами оказывались молодые девушки, которые были задушены и оставлены в воде. Пока Эрика пытается разобраться в этом странном деле, к ней все ближе подбирается безжалостный убийца. Героине, для которой настоящим испытанием стала недавняя гибель мужа, придется сражаться не только со своими демонами, но и с преступником, более опасным, чем все, с кем она сталкивалась раньше. Сумеет ли она остановить его, прежде чем он нанесет новый удар? Яна Вагнер «Кто не спрятался»

Ханна Кент «Вкус дыма» Яне Вагнер принес известность роман «Вонгозеро», который вошел в лонг-листы премий «НОС» и «Национальный бестселлер», был переведен на 11 языков и стал финалистом премий Prix Bob Morane и журнала Elle . Сегодня по нему снимается телесериал. Новый роман «Кто не спрятался» — это история девяти друзей, приехавших в отель на вершине снежной горы. Они знакомы целую вечность, успешны, счастливы и готовы весело провести время. Но утром оказывается, что ледяной дождь оставил их без связи с миром. Казалось бы — такое приключение! Вот только недалеко от входа лежит одна из них, пронзенная лыжной палкой. Все, что им остается, — зажечь свечи, разлить виски и посмотреть друг другу в глаза.

Исландия, начало XIX века. Молодая женщина Агнес Магнусдоттир приговорена к смертной казни за убийство возлюбленного. В ожидании утверждения приговора Агнес отправляют на отдаленный хутор, где ей предстоит прожить несколько месяцев в обычной семье. Изможденную и закованную в цепи, поначалу крестьяне воспринимают ее как монстра, но с течением времени начинают понимать, что реальная история гораздо сложнее, чем представленная на суде… «Вкус дыма» — это книга о том, чем стали месяцы совместного проживания для Агнес и тех, кто ее приютил. Это психологическая драма, разворачивающаяся на фоне суровых северных пейзажей, среди немногословных и сдержанных людей, способных, тем не менее, на отчаянные поступки.