Что почитать: 7 захватывающих зимних историй 

Зато в это время особенно приятно читать детективы, закутавшись в уютный плед, и вместе с героями Стивена Кинга, Орхана Памука, Варгаса и других разгадывать увлекательные загадки. Читатель сможет проникнуться переживаниями человека перед казнью, распутать сложное дело ограбления секретной лаборатории или погрузиться в жизнь отдаленного городка, где девушек массово посылают на смерть. РИАМО вместе с федеральной сетью книжных магазинов «Читай-город» составило подборку захватывающих историй, в которых действие разворачивается на фоне зимних пейзажей.
Фред Варгас «Холодное время»
Герой детективных романов блистательной Фред Варгас — вечно витающий в облаках комиссар Адамберг — принес писательнице мировую известность и пополнил когорту великих сыщиков, подобных Шерлоку Холмсу и Эркюлю Пуаро. «Холодное время» — новое запутанное дело комиссара. Цепочка самоубийств, странные рисунки, оживающие мертвецы — нити расследования ведут в ледяные пространства и далекие времена. Адамбергу ничего не остается, как пуститься в погоню за призраками.
Кен Фоллетт «Белая мгла»
Секретная правительственная лаборатория ограблена, сверхсовременная система сигнализации не сработала. Лаборант, занимавшийся разработкой вакцины против таинственного вируса, погиб, а контейнер, содержащий смертельный вирус, похищен… Кто подвергает угрозе жизни сотен тысяч людей? Расследование начинает начальник службы безопасности лаборатории Тони Галло. Пока ее надежда — снежная буря, которая должна хотя бы на время остановить преступников!
Стивен Кинг «Сияние»
Проходят десятилетия, но потрясающая история писателя Джека Торранса и его сына Денни, наделенного необычным даром, и поединка с темными силами, по-прежнему завораживает и держит в напряжении читателей самого разного возраста… Действие романа разворачивается в роскошном заснеженном горном отеле «Оверлук», где поселяется несчастная семья. У отца семейства проблемы с самоконтролем и спиртным, поэтому он соглашается на работу сторожа в отеле, чтобы привести в порядок мысли. Его сын Денни, по мнению местного повара, обладает телепатическим даром, а «жена находится где-то между, в ней тоже что-то есть». В этот момент начинают происходить диковинные вещи, отель будто оживает и пытается захватить разум Джека.
Орхан Памук «Снег»
Действие романа «Снег» развивается в небольшом провинциальном городке, куда прибывает молодой поэт в поисках разгадки причин гибели нескольких молодых девушек, покончивших с собой. Здесь, будто на краю земли, обитает совсем другой народ, исповедующий строгие религиозные правила. Отрезанный от целого мира необъятными белыми пространствами, занесенный по крыши снегом, городок и не думает дремать, а напротив — внимательно следит за каждым шагом незваного гостя…
Роберт Брындза «Девушка во льду»
В озере одного из парков Лондона, под слоем льда, найдено тело женщины. У жертвы, молодой светской львицы, была «идеальная» жизнь. За расследование берется детектив Эрика Фостер. Она обнаруживает, что это убийство связано с похожими преступлениями, жертвами оказывались молодые девушки, которые были задушены и оставлены в воде. Пока Эрика пытается разобраться в этом странном деле, к ней все ближе подбирается безжалостный убийца. Героине, для которой настоящим испытанием стала недавняя гибель мужа, придется сражаться не только со своими демонами, но и с преступником, более опасным, чем все, с кем она сталкивалась раньше. Сумеет ли она остановить его, прежде чем он нанесет новый удар?
Яна Вагнер «Кто не спрятался»
Яне Вагнер принес известность роман «Вонгозеро», который вошел в лонг-листы премий «НОС» и «Национальный бестселлер», был переведен на 11 языков и стал финалистом премий Prix Bob Morane и журнала Elle. Сегодня по нему снимается телесериал. Новый роман «Кто не спрятался» — это история девяти друзей, приехавших в отель на вершине снежной горы. Они знакомы целую вечность, успешны, счастливы и готовы весело провести время. Но утром оказывается, что ледяной дождь оставил их без связи с миром. Казалось бы — такое приключение! Вот только недалеко от входа лежит одна из них, пронзенная лыжной палкой. Все, что им остается, — зажечь свечи, разлить виски и посмотреть друг другу в глаза.
Ханна Кент «Вкус дыма»
Исландия, начало XIX века. Молодая женщина Агнес Магнусдоттир приговорена к смертной казни за убийство возлюбленного. В ожидании утверждения приговора Агнес отправляют на отдаленный хутор, где ей предстоит прожить несколько месяцев в обычной семье. Изможденную и закованную в цепи, поначалу крестьяне воспринимают ее как монстра, но с течением времени начинают понимать, что реальная история гораздо сложнее, чем представленная на суде… «Вкус дыма» — это книга о том, чем стали месяцы совместного проживания для Агнес и тех, кто ее приютил. Это психологическая драма, разворачивающаяся на фоне суровых северных пейзажей, среди немногословных и сдержанных людей, способных, тем не менее, на отчаянные поступки.