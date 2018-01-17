Найдены артефакты с уникальными руническими текстами

В Дании при раскопках на рыночной площади в городе Рибе археологи обнаружили древний гребень и часть пластины с нанесенными на них руническими символами. Об этом сообщает Science Nordic.

Особое внимание привлек костяной гребень. К сожалению, он плохо сохранился. Древние тексты нанесены с обеих сторон, предположительно, разными людьми. Уже удалось расшифровать два слова. Одно означает "гребень", другое оказалось глаголом "расчесывать".

Рунические символы также нашли на куске пластины, выполненной из рога или кости. Расшифровку затрудняет то, что между словами нет пробелов. Кроме того, в древности существовала разница между разговорным языком и письменными символами.

По словам руководителя раскопок Сорена Синдбека из Орхусского университета, находка гребня со словом "гребень" не выглядит сенсацией. Однако ученые называют артефакты уникальными. Они были созданы около 800 года. Науке известно всего несколько рунических текстов того периода.

"Это руны, которых нам очень не хватало, — говорит Синдбек. — Мы поколениями ждали возможности получить их для исследования. Теперь у нас есть два новых текста из Рибе. Это позволит лучше понять, как использовались рунические символы".