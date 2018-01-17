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Швейцарцы выпустили часы толщиной с монету
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Швейцарцы выпустили часы толщиной с монету 

Lenta.ru 17 января 2018
Фото: Lenta.ru
Швейцарская мануфактура Piaget представила на Международном салоне высокого часового искусства в Женеве самые тонкие в мире часы с ручным заводом Altiplano Ultimate Concept, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Женевы.
Их толщина составляет 2 миллиметра, что равно толщине монеты достоинством 2 франка или толщине известной разработки дома — механизма калибра 9P, на основе которого ранее создавались самые тонкие в мире часы. Новые Altiplano Ultimate Concept, разработанные научно-исследовательским отделом дома Piaget, побили рекорд тонкости благодаря тому, что их корпус является и внешним компонентом, и основанием механизма.
Переработано и внутреннее устройство часов: некоторые колесики механизма имеют толщину всего 0,12 миллиметра (в традиционном механизме их толщина составляет 0,2 миллиметра). Мост баланса, внутреннее кольцо шарикоподшипникового механизма и ролик составляют единое целое, балансовое колесо и спираль прикреплены к цанге и перевернуты, то есть балансовое колесо расположено над балансовой спиралью. Отсутствие меток компенсируется регулируемым штифтом спирали баланса.
9 января сообщалось, что ювелирно-часовой дом Piaget представил самые тонкие на настоящий момент в мире механические часы с автоматическим калибром Altiplano Ultimate Automatic 910P. Новые часы в корпусах диаметром 41 миллиметр из белого либо розового золота оснащены механизмом с автоподзаводом нового калибра 910P. Толщина корпуса составляет всего 4,3 миллиметра. Толщина корпуса предыдущего рекордсмена — часов 2017 года Octo Finissimo Automatic дома Bulgari — составляла 5,15 миллиметра.
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