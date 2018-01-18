Dell переработает отходы в ювелирные украшения

Компания Dell объявила о старте программы по переработке золота из электронных отходов для изготовления материнских плат. Первыми микросхемами, выполненными из переработанного ценного материала, будут оснащаться устройства типа 2 в 1 Latitude 12.

"В настоящее время лишь 12,5% электронных отходов перерабатывается в новые продукты. Установлено, что ежегодно американцы выбрасывают ненужные телефоны, которые содержат золото и серебро примерной стоимостью 60 млн долларов, — сказали в Dell. — Эта цифра наглядно демонстрирует целесообразность и потенциал таких программ по переработке ценных металлов из отработавшей электроники для производства новых товаров".

К концу 2020 года фирма намерена переработать 45,4 тысячи тонн отходов. Кроме плат, золото из отработавшей электроники Dell будет применяться в ювелирных украшениях. Компания уже сотрудничает с актрисой Никки Рид , которая представила коллекцию золотых украшений The Circular Collection от Bayou with Love, изготовленную из золота, добытого из отработанных "материнок".

The Circular Collection включает золотые кольца 14 и 18 карат, серьги и запонки. Стоимость товаров начинается с 78 долларов. Кольцо с опалом, например, можно приобрести за $98, запонки — за $348. Предзаказ на украшения уже открыт на сайте BaYouwithLove.com.