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Dell переработает отходы в ювелирные украшения
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Dell переработает отходы в ювелирные украшения 

Вести.Ru 18 января 2018
Фото: Вести.Ru
Компания Dell объявила о старте программы по переработке золота из электронных отходов для изготовления материнских плат. Первыми микросхемами, выполненными из переработанного ценного материала, будут оснащаться устройства типа 2 в 1 Latitude 12.
"В настоящее время лишь 12,5% электронных отходов перерабатывается в новые продукты. Установлено, что ежегодно американцы выбрасывают ненужные телефоны, которые содержат золото и серебро примерной стоимостью 60 млн долларов, — сказали в Dell. — Эта цифра наглядно демонстрирует целесообразность и потенциал таких программ по переработке ценных металлов из отработавшей электроники для производства новых товаров".
К концу 2020 года фирма намерена переработать 45,4 тысячи тонн отходов. Кроме плат, золото из отработавшей электроники Dell будет применяться в ювелирных украшениях. Компания уже сотрудничает с актрисой Никки Рид, которая представила коллекцию золотых украшений The Circular Collection от Bayou with Love, изготовленную из золота, добытого из отработанных "материнок".
The Circular Collection включает золотые кольца 14 и 18 карат, серьги и запонки. Стоимость товаров начинается с 78 долларов. Кольцо с опалом, например, можно приобрести за $98, запонки — за $348. Предзаказ на украшения уже открыт на сайте BaYouwithLove.com.
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