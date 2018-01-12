Ошибки изобретателей, которые оказались полезными

Думая об изобретателях, мы представляем лабораторию и учёных в белоснежных халатах. В жизни всё зачастую не так: идея может озарить в любой момент, некоторые вещи изобретаются случайно, а многие важные открытия делаются вдали от «идеальных» условий. История знает немало примеров, когда ошибки и случайности приводили к неожиданным результатам. О восьми из них расскажет Praktika.ru.

Клейкие листочки для заметок

В 1968 году сотрудник компании 3M искал способы сделать скотч более клейким. В результате одного эксперимента он получил неудачный состав клея, который едва держался на поверхности. Только четыре года спустя изобретатель вспомнил о своей формуле и предложил способ закреплять им закладки, не повреждая страниц книги.

Вулканизация

В 1844 году изобретатель Чарльз Гудиеар, экспериментируя с разными составами резины, смешал каучук и серу. Готовая смесь случайно попала на плиту, и так была открыта вулканизация — способ улучшения качеств резины.

Пенициллин

В 1928 году ученый Александр Флеминг случайно занёс споры грибка пеницилла в чашку с бактериями стафилококка, а потом обнаружил, что болезнетворные микробы погибли. Так был открыт антибиотик пенициллин, спасший миллионы жизней.

Тележка для супермаркета

Владелец продуктового магазина Сильван Голдман однажды заметил, как одна из покупательниц поставила тяжёлую корзину с продуктами на игрушечную машинку своего сына. Это навело его на мысль о создании тележки на колёсиках, массовый выпуск которой начался в 1947 году.

Микроволновая печь

Изобретатель Перси Спенсер работал над усовершенствованием военных радаров. Во время эксперимента с излучателем Спенсер обнаружил, что у него в кармане расплавилась шоколадка. Изобретателю пришла мысль использовать излучение для разогрева пищи, и впоследствии он создал прототип современной микроволновки.

Йод

В XIX веке селитру добывали из морских водорослей. Однажды на одном из предприятий во Франции в бак случайно попала серная кислота. Когда густой дым рассеялся, на дне бака обнаружились тёмные кристаллы йода.

Анилиновый пурпурный краситель

Для лечения малярии издавна применяется кора хинного дерева. 18-летний химик Уильям Перкин решил создать химический аналог хинина, смешав для этого анилин, побочный продукт литья стали, с дихроматом калия и пропиленом. В результате получилась густая масса, которая, конечно, не лечила малярию, зато стойко окрашивала бумагу и ткань в яркий пурпурный цвет.

Нейлон

В 1934 году компания DuPont работала над созданием искусственного шёлка, но дело не шло, и десятки забракованных образцов заполнили лабораторию. В свободную минуту сотрудники развлекались тем, что макали палочки в один из образцов и вытягивали длинные нити. Так появился нейлон — первая полностью синтетическая нить.