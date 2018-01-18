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Потоп уничтожил оригинальные рукописи Кинга
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Потоп уничтожил оригинальные рукописи Кинга 

DTF.RU 18 января 2018
Фото: DTF.RU
Владелец книжного магазина собирал редкие произведения писателя на протяжении двадцати лет.
Из-за прорванной трубы водоканала города Бангор, штат Мэн, пострадал магазин-музей Джеральда Уинтерса (Gerald Winters), в котором хранились редчайшие экземпляры романов Стивена Кинга. В его коллекции были рукописи и первые издания произведений писателя, таких как «„Кадиллак“ Долана», «Максимальное ускорение», «Кладбище домашних животных» и «Глаза дракона».
Также у Уинтерса хранились уникальные издания романов других писателей с их автографами. Например, в коллекции были произведения Джона Р. Р. Толкина и Джорджа Р. Р. Мартина; некоторым книгам было больше 80 лет.
Потоп случился во вторник 16 января. Уровень воды в подвале Уинтерса достиг высоты в полтора метра. К несчастью, владелец магазина незадолго до инцидента перенёс в подвал множество книг из-за перестановки. Он потерял около 2 тысяч экземпляров, а уцелело примерно 10% коллекции.
Стивен Кинг лично прокомментировал происшествие.
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