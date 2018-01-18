Потоп уничтожил оригинальные рукописи Кинга

Владелец книжного магазина собирал редкие произведения писателя на протяжении двадцати лет.

Из-за прорванной трубы водоканала города Бангор, штат Мэн, пострадал магазин-музей Джеральда Уинтерса (Gerald Winters), в котором хранились редчайшие экземпляры романов Стивена Кинга . В его коллекции были рукописи и первые издания произведений писателя, таких как «„Кадиллак“ Долана», «Максимальное ускорение», «Кладбище домашних животных» и «Глаза дракона».

Также у Уинтерса хранились уникальные издания романов других писателей с их автографами. Например, в коллекции были произведения Джона Р. Р. Толкина и Джорджа Р. Р. Мартина ; некоторым книгам было больше 80 лет.

Потоп случился во вторник 16 января. Уровень воды в подвале Уинтерса достиг высоты в полтора метра. К несчастью, владелец магазина незадолго до инцидента перенёс в подвал множество книг из-за перестановки. Он потерял около 2 тысяч экземпляров, а уцелело примерно 10% коллекции.

Стивен Кинг лично прокомментировал происшествие.