Как выжить зимой: тактика американского спецназа

В экстремальных условиях могут оказаться не только лишь те, кто отправился в путешествие. Гораздо чаще с такими условиями сталкиваются военные в ходе различных операций. Зимние холода и беспощадное пекло пустынь — два вида климатических условий, где навыки выживания просто необходимы. Стоит вам застрять на трассе во время снежной бури, вы едва ли протяните и сутки. Чтобы такого не произошло, ниже мы приводим несколько советов от военнослужащих армии США, которые проходят специальные курсы по выживанию в различных условиях. Предметы, которые вам необходимо иметь

Вода и еда: если вы путешествуете на автомобиле, то имейте в багажнике хотя бы литров 10 воды. Средства для разведения костра: кремень, спички или зажигалка

Паракорд — легкий нейлоновый трос, раньше использовавшийся в стропах парашютов, — отлично подходит и для установки палатки, и для перевязывания ран, и для ловушек на животных.

Пледы: очень серьезное подспорье, даже если вы находитесь внутри машины.

Металлический контейнер: хорошо подходит для кипячения воды, ведь просто собирать и есть снег — не самое приятное занятие. В контейнере не должны храниться никакие несъедобные вещи вроде бензина. Можете убить двух зайцев и положить в контейнер запас бобовых.

Скотч или изолента: возможности их применения действительно безграничны. Хорошо себя зарекомендовала серая клейкая лента для герметизации и изоляции.

Нож: можно иметь как обычный кухонный, так и многофункциональный туристический нож, в котором есть, например, кремень.

Аптечка первой помощи: причем если вы регулярно принимаете какие-либо лекарства, стоит держать в аптечке и их запас. Компас: далеко не всегда вы оказываетесь в местности, где легко ориентироваться.

Зеркало — отличное средство для подачи сигналов. Существуют специальные сигнальные зеркала, но, в принципе, можно обойтись и обычным косметическим.

Карманный швейный набор: позволит оперативно подлатать порвавшуюся одежду или устранить другие мелкие повреждения. Важные советы

Планирование: к подготовке набора для выживания нужно подходить очень тщательно, не забывая о деталях. К примеру, если вы путешествуете просто с рюкзаком, убедитесь, что ваш набор лежит в водонепроницаемой сумке или контейнере. Укрытие: если вы передвигаетесь на машине, не покидайте ее, если пешком — вам придется найти укрытие или построить его самостоятельно.

Укрытие играет первостепенное значение в ситуации, когда вы застряли в дикой местности в условиях экстремальных температур.

Помните важное правило — чем ниже пространство, тем оно теплее. Вы можете, например, вырыть снежную пещеру у основания большого дерева, а в качестве крыши сгодятся поваленные деревья и ветки.

Разведение огня: причем сперва подумайте, как вы будете его поддерживать. Используя сухие ветки толщиной с карандаш, выройте отверстие, для розжига используйте ветки хвойных пород — они лучше и быстрее горят. В качестве топлива нужны ветки потолще и желательно уже отломанные от дерева, но не замерзшие в снегу.

Поиск воды: если рядом есть река или озеро, то это просто отлично, если нет — сгодятся снег и лед. При этом лед лучше, потому что в нем больше содержание воды.

Устройство для добычи воды можно соорудить самостоятельно из трех прочных палок и куска ткани, в качестве которого сгодится футболка и даже носок.

Рядом с костром из палок сооружаете треножник с привязанным куском ткани, внутрь которого насыпаете снег, вниз помещаете резервуар для воды.

Сохранение еды: сделать это проще, если у вас ее достаточно в багажнике, но если вы путешествуете пешком, то нужно быть готовым добывать пищу в диких условиях. С помощью паракорда можно соорудить ловушки для животных, а скрепки, булавки или заколки подойдут в качестве крючков для ловли рыбы.

Улучшение условий выживания: это значит не только усовершенствуйте свое укрытие, но и будьте готовы, что вас может кто-нибудь заметить. Приготовьте несколько связанных веток, которые можно будет быстро поджечь, а также яркие куски ткани или одежды в момент, когда кто-либо появится на горизонте.