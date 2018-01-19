Изобретена зубная щетка с искусственным интеллектом

Американская корпорация Apple совместно с компанией Colgate разработала «умную» зубную щетку, модель которой получила наименование E1 Colgate Connect. Устройство обладает искусственным интеллектом и синхронизируется с приложением Apple Watch и iOS Colgate Connect.

Как сообщается, «умная» щетка сможет создать «карту» рта ее владельца и отслеживать, насколько тщательно он чистит зубы. Во время сбора информации специальное приложение составляет индивидуальные рекомендации, связанные с уходом за полостью рта.

Для детей разработчики встроили в гаджет игру Go Pirate, которая мотивирует их подольше чистить зубы и собирать монеты. Семейный режим позволит проследить, почистил ли ребенок зубы.

Щетка способна проработать без дополнительной подзарядки около 10 дней. Стоимость нового устройства составит 99 долларов.