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Изобретена зубная щетка с искусственным интеллектом
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Изобретена зубная щетка с искусственным интеллектом 

Мир24 19 января 2018
Фото: Мир 24
Американская корпорация Apple совместно с компанией Colgate разработала «умную» зубную щетку, модель которой получила наименование E1 Colgate Connect. Устройство обладает искусственным интеллектом и синхронизируется с приложением Apple Watch и iOS Colgate Connect.
Как сообщается, «умная» щетка сможет создать «карту» рта ее владельца и отслеживать, насколько тщательно он чистит зубы. Во время сбора информации специальное приложение составляет индивидуальные рекомендации, связанные с уходом за полостью рта.
Для детей разработчики встроили в гаджет игру Go Pirate, которая мотивирует их подольше чистить зубы и собирать монеты. Семейный режим позволит проследить, почистил ли ребенок зубы.
Щетка способна проработать без дополнительной подзарядки около 10 дней. Стоимость нового устройства составит 99 долларов.
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