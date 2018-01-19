Появилась онлайн-игра об истории СССР

В сети запустили онлайн-игру, повествующую об истории СССР. Пользователи смогут в мультимедийном формате изучить все основные событий, происходившие в советский период истории России, передает РБК.

Игру разработала студия «История будущего» совместно с журналистом Михаилом Зыгарем. Документальная игра вместила в себя образовательные и развлекательные элементы, причем обновляется она каждую неделю.

Посредством инфографики студия в течение 2018 года расскажет всю историю Советского Союза, от его создания в 1922 году до распада в 1991 году.

«Мы смотрим на советский период непредвзято, как на него смотрели бы инопланетяне или люди из далекого будущего», — говорится в сообщении «Истории будущего».

Игра была создана на основе научных источников.