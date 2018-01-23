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Цена на коврики для йоги поднялась до 400 тыс. руб
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Цена на коврики для йоги поднялась до 400 тыс. руб 

Lenta.ru 23 января 2018
Фото: depositphotos.com
Компания Chanel выпустила коллекцию аксессуаров и товаров для спорта. Об этом сообщает Highsnobiety.
В коллекцию вошел коврик-пенка для йоги черного цвета с логотипом бренда. Его стоимость составляет 7,2 тысячи долларов (403 тысячи рублей). Также в линейке есть белая доска для серфинга почти за 22 тысячи долларов (1,2 миллиона рублей), теннисные ракетки за 1,7 тысячи долларов (95 тысяч рублей) и баланс-подушки для фитнеса за 9,6 тысячи (537 тысяч рублей).
Коллекция аксессуаров еще не выпущена, дата релиза не называется. Однако, по информации издания, спортивные товары можно будет купить в ближайшее время.
Chanel
Модный дом Chanel основан Габриэль (Коко) Шанель во Франции в 1909-м, годом позже открылся первый магазин. В 1921 году Шанель вместе с парфюмером Эрнестом Бо выпустила первый аромат марки — Chanel №5. В настоящее время дом производит одежду, обувь, аксессуары, косметику и ювелирные изделия для женщин, а также парфюмерию и часы для женщин и мужчин.
3 ноября прошлого года сообщалось, что американская ювелирно-часовая компания Tiffany & Co. выпустила украшение для дома под названием Bird's Nest за десять тысяч долларов.
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