Жуткие вещи, которые были найдены во льдах

Глобальное потепление может отрицать разве что очень недалекий человек: ледяной щит нашей планеты исчезает буквально на глазах и вполне может испариться вовсе. В штате Монтана, к примеру, климатические изменения привели к катастрофическим последствиям — местные ледники растают уже к 2025 году и этот процесс остановить невозможно.

Впрочем, археологи, напротив, такому положению дел рады. Ведь именно вечная мерзлота хранит массу загадок, а глобальное потепление постепенно поднимает над ними завесу тайну.

Вот, к примеру, что удалось обнаружить ученым, благодаря растаявшему льду. Дева Льда

Довольно пугающая находка ожидала исследователей, поднявшихся на склон вулкана Невадо-Сабанкай.

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Скорее всего, эту девушку в свое время принесли в жертву перуанские индейцы — у них было распространено дарить богам самых красивых детей во время праздника урожая. Симилаунский человек

Ученые прозвали симилаунского человека Эци. Его обнаружили туристы в сентябре 1991 года и передали останки музею.

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Возраст Эци — 5300 лет, это старейшая мумия во всей Европе. Мамонт

Во льдах туша мамонта прекрасно сохранилась. Это и позволило ученым сделать удивительное открытие: оказывается, кровь мамонтов не замерзала даже при низкой (до -15 градусов Цельсия) температуре.

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Это и помогало выживать животным на морозе. Солдаты Первой мировой войны

В начале 2014 года группа скалолазов обнаружила отряд из 80 погибших в альпийских льдах солдат. Холод предохранил распад тканей.

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Мумифицированных воинов предали земле со всеми должными почестями. Жуткий вирус

Пожалуй, самая неприятная находка в нашем списке. Ученые из Марсельского университета совместно с российскими биологами открыли гигантский вирус в сибирских льдах.

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Для организма такого рода Pithovirus sibericum просто огромен, его размеры — 1,5х0,5мкм