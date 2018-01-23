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Жуткие вещи, которые были найдены во льдах
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Жуткие вещи, которые были найдены во льдах 

Don't Panic 23 января 2018
Фото: Don't Panic
Глобальное потепление может отрицать разве что очень недалекий человек: ледяной щит нашей планеты исчезает буквально на глазах и вполне может испариться вовсе. В штате Монтана, к примеру, климатические изменения привели к катастрофическим последствиям — местные ледники растают уже к 2025 году и этот процесс остановить невозможно.
Впрочем, археологи, напротив, такому положению дел рады. Ведь именно вечная мерзлота хранит массу загадок, а глобальное потепление постепенно поднимает над ними завесу тайну.
Вот, к примеру, что удалось обнаружить ученым, благодаря растаявшему льду.

Дева Льда

Довольно пугающая находка ожидала исследователей, поднявшихся на склон вулкана Невадо-Сабанкай.
Don't Panic
Скорее всего, эту девушку в свое время принесли в жертву перуанские индейцы — у них было распространено дарить богам самых красивых детей во время праздника урожая.

Симилаунский человек

Ученые прозвали симилаунского человека Эци. Его обнаружили туристы в сентябре 1991 года и передали останки музею.
Don't Panic
Возраст Эци — 5300 лет, это старейшая мумия во всей Европе.

Мамонт

Во льдах туша мамонта прекрасно сохранилась. Это и позволило ученым сделать удивительное открытие: оказывается, кровь мамонтов не замерзала даже при низкой (до -15 градусов Цельсия) температуре.
Don't Panic
Это и помогало выживать животным на морозе.

Солдаты Первой мировой войны

В начале 2014 года группа скалолазов обнаружила отряд из 80 погибших в альпийских льдах солдат. Холод предохранил распад тканей.
Don't Panic
Мумифицированных воинов предали земле со всеми должными почестями.

Жуткий вирус

Пожалуй, самая неприятная находка в нашем списке. Ученые из Марсельского университета совместно с российскими биологами открыли гигантский вирус в сибирских льдах.
Don't Panic
Для организма такого рода Pithovirus sibericum просто огромен, его размеры — 1,5х0,5мкм
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