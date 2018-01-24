Дрон «размером со смартфон»

Компании DJI не очень-то удается держать в тайне свои новинки. Как и в случае с последними двумя устройствами, информация о Mavic Air просочилась в СМИ накануне его сегодняшней официальной презентации. Этот мультикоптер более или менее похож на то, чего мы ожидали. Он занимает место где-то между моделями Mavic Pro и Spark, завершая текущую линейку квадрокоптеров, ориентированную на массового потребителя.

DJI заявляет, что ей пришлось «вернуться за чертежную доску» при создании Mavic Air, который в сложенном виде можно засунуть в карман. На самом деле, он настолько мал, что директор компании по Северной Америке на сегодняшнем мероприятии запихнул в карман своего жилета целых два дрона «размером со смартфон». По своим габаритам новая модель примерно такая же, как и Mavic Pro, а весит она в два с лишним раза меньше предшественника.

У коптера есть камера для видеосъемки 4К, установленная на трехосном шарнирном держателе. Фотографии можно делать встроенной камерой на 12 мегапикселей, которая способна снимать при тусклом освещении. Там также имеется функция HDR, повышающая качество ландшафтных снимков при неровном освещении. Компания включила в новую модель несколько программных обновлений для фотографии, среди которых возможность делать панорамные снимки с разрешением 32 мегапикселя.

Шарнирная рама, как и сам мультикоптер, сконструирована с нуля. Она практически встроена в систему, благодаря чему дрон стал еще меньше. Там также имеется накопитель на 8 ГБ, благодаря которому пользователь может вести фото— и видеосъемку без карты памяти microSD.

Mavic Air также стал первым дроном в линейке с тех пор, как с рынка без лишних церемоний отозвали коптер фирмы GoPro. Пожалуй, этот дрон под названием Karma мог стать прямым конкурентом Mavic Pro. Надо сказать, что он стал результатом партнерства GoPro и DJI, которое в конечном итоге потерпело неудачу.

Точно так же в конце прошлого года вдребезги разбились мечты GoPro о дронах, что отчасти обусловлено ограниченным набором функций в первой комплектации и отсутствием у компании опыта создания собственных летательных аппаратов, которые падали с неба на землю.

У Mavic Air имеется функция Active Track (активного слежения), которой не было у Karma. Она позволяет коптеру следовать за движущимся хозяином и снимать видео без помощи дополнительного оператора. Между тем, функции Asteroid и Boomerang позволяют делать запрограммированные панорамные снимки простым нажатием кнопки.

У Mavic Pro было непростое начало, связанное с задержками поставок на рынок. Но в конечном итоге этот мультикоптер принес успех компании, и она в мае прошлого года объявила о создании модели размером с ладонь. Это первое устройство DJI, где реализована функция управления жестами, что позволило компании позиционировать новый продукт как своего рода дрон-селфи.

Мы столкнулись с некоторыми трудностями, когда испытывали предыдущий коптер, а наш видеопродюсер порезал палец об одну из лопастей Spark. Управление жестами тоже получалось не всегда. В итоге можно сказать, что этот продукт стал интересным шагом навстречу потребителю, но не в полной мере дошел до него. Будем надеяться, что модель Mavic Air исправит ошибки Spark, став продуктом нового поколения.

В этой модели система управления жестами Spark усовершенствована за счет режима управления со сверхбыстрым откликом Smart Capture. Если направить ладонь в сторону дрона, он поднимется в воздух. А поворотами руки им можно управлять в полете. На сегодняшней презентации разработчики показали видеозапись с полетом Mavic Air. Этот дрон кажется более совершенным по сравнению с предшественниками, но точно выяснить, так это или нет, нам удастся лишь при его свободном полете.

Когда нужно закончить полет коптера, вы складываете ладони вместе, и он летит назад. Потом вы показываете вниз, и он садится. Эта система работает на расстоянии до шести метров. Если для управления системой использовать смартфон, то это расстояние увеличится до 80 метров. А если взять в руки пульт дистанционного управления, то эта дистанция возрастет до четырех километров, что производит большое впечатление. В «спортивном» режиме дрон может разгоняться до 68 километров в час.

На одной зарядке Mavic Air может летать 21 минуту. Для подзарядки у него имеется порт USB-C. Это шаг вперед по сравнению с microUSB, который есть у его предшественников. В маленький корпус этого дрона разработчикам удалось впихнуть целый ряд новых функций безопасности и слежения.

Усовершенствован режим слежения за местоположением благодаря семи бортовым камерам, которые создают трехмерную карту местности. Между тем, новая бортовая система вентиляции прокачивает в полете воздух через корпус коптера.

У нового устройства также имеется улучшенный автопилот, который помогает облетать преграды автоматически, что обеспечивает дополнительную защиту во время полета (у Pro все пошло не так, когда мы испытывали его в первый раз). Как отмечает компания, новый мультикоптер может летать при скорости ветра до 35 километров в час.

Стартовая цена Mavic Air 799 долларов. Spark стоил 399 долларов, а Pro 999. Так что новая модель находится где-то посередине. Есть также комплект за 999 долларов, куда входят две дополнительные батареи, винты, зарядка и контейнер для перевозки. Предварительные заказы DJI начинает принимать на своем сайте сегодня. Доставка должна начаться на следующей неделе, 28 января. Цвет у дрона будет белый, черный и красный.

DJI заявляет, что Mavic Pro стал «самым продаваемым дроном за всю историю». С учетом того, что эта компания занимает господствующие позиции на рынке, сомневаться в этом нет оснований. Конечно, количество обладателей коптеров растет, но он, вопреки надеждам компании, пока не получил повсеместное распространение.

Pro и Spark стали важными вехами на этом пути благодаря их размерам, простоте использования и цене. Mavic Air это еще один шаг вперед, поскольку там применены некоторые ключевые технические усовершенствования. Новое устройство использует многие важные черты предшественников, имея при этом меньшие размеры.

799 долларов это хорошая цена для фотографов-профессионалов и даже для любителей, жаждущих включить в свой арсенал новое, более совершенное устройство. Как и многие другие покупатели, я очень хочу испытать Mavic Air на природе и посмотреть, что нового компания DJI добавила к системе управления жестами. Надеюсь при этом не изувечить руки нашего видеопродюсера.