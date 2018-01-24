Виды холодного оружия русских уголовников

Российские эксперты по вооружению относят значительную часть холодного оружия уголовников к так называемым атипичным образцам — они не имеют аналогов в классификации по своему устройству, способу использования и иным признакам. Сколько их может быть

Эксперт Е. А. Смолин в своей работе «Холодное оружие и его криминалистическая экспертиза: словарь терминов» приводит свыше 100 видов холодного оружия, когда-либо используемого русскими криминальными элементами за весь период истории государства Российского — от кистеней и шпаг до нунчак.

Атипичное (самодельное, кустарного производства) холодное оружие подразделяется по способу воздействия: колющее (заточка, стилет, пика), колюще-режущее (нож, кинжал, «розочка» (разбитая бутылка)), режущее (так называемые «мойки» — лезвия опасных бритв или остро заточенные полосы металла), рубящее (главным образом топоры). Следом идет холодное оружие ударно-раздробляющего действия (кастеты, кистени). «Дай мне, Сеня, финку, я пойду вперед…»

Самым популярным холодным оружием в уголовной среде России был и остается нож, а наиболее популяризированным в литературе, песенном фольклоре и кинематографии — псевдонациональный финский нож (финка). О финке как о грозном оружии бандитов в своем творчестве упоминали Есенин, Булгаков, Ильф-и-Петров, Высоцкий и многие другие. Официальный оборот финских ножей персонально был запрещен в 1935 году статьей 182 Уголовного кодекса РСФСР.

Однако, как писал исследователь темы нелегального холодного оружия А. В. Владзимирский в своей статье «Зековские ножи», клинки во второй половине 30-х годов в СССР стали изготавливаться в МЛС под наздором НКВД. Финки с цветастыми наборными ручками начали делать именно в эти годы.

В единственной в России газете о тюрьме и заключенных «За решеткой» описывается история про абхазского умельца-оружейника, который на протяжении 4 лет в колонии делал ножи, мечи и сабли, не имея возможности отказаться — его заставлял этим заниматься лагерный авторитет. Производство искусного холодного оружия было поставлено на поток — о нем знала лагерная администрация, охотно пользовавшаяся плодами труда «двойного» узника — мало того, что абхазец отбывал свой отмеренный судом срок, он еще и оказался практически заперт в оружейной мастерской, не имея нормального сна и отдыха.

Как именуют орудия убийства сами бандиты В последнее время в российской уголовной среде, судя по общедоступной статистике МВД РФ , больше всего убийств совершается на бытовой почве банальными кухонными ножами, и чаще всего это случается по пьяному делу.

Украинский лингвист Е. С. Рубанова в своей работе «Холодное оружие: номинатемы русских жаргонов» приводит систему этимологии видов холодного оружия в русской уголовной среде, которая позволяет понять, какое место данный вид вооружения занимал (и продолжает занимать) в культуре отечественной криминальной среды. Елеонора Сергiiвна пишет, что в воровском мире холодное оружие имело общее название «инструмент» — будь то заточка, штырь или «садильник» («сажала»), то есть, нож. Небольшой ножичек назывался «десять суток» — такой срок пребывания в ШИЗО давали зеку в колонии (тюрьме) за обнаружение данного «пера».

Уголовники всегда любили «понты», и поэтому еще один вид холодного оружия, распространенный среди криминалитета — это «выкидуха» («кнопарь») — складной нож на пружине, у которого лезвие выбрасывается при нажатии на кнопку. В номинатемах при обозначении разновидностей холодного оружия в российской уголовной среде, Е. С. Рубанова приводит массу названий-отсылов к живой природе — «ежик», «жало», «щучка», свидетельствующих о том, что уголовная романтика касалась и этимологии криминального вооружения.