Nike представили новые беговые кроссовки

Nike представили новые беговые кроссовки Epic React Flyknit с самой упругой, легкой и долговечной подошвой в мире. По словам создателей модели, это абсолютно новый материал, созданный с помощью специальных технологий и дополненный плавными линиями дизайна.

Над моделью компания работала около трех лет. Создатели уделили особое внимание не только инновационной подошве, но и верху кроссовок. Он выполнен по технологии Flyknit, что обеспечивает эластичность, воздухопроницаемость и идеальную фиксацию стопы.

В продаже Epic React Flyknit появятся с 22 февраля 2018 года по цене в 150 долларов.