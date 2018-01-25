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Рамзес II переехал в Египетский музей в Каире
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Рамзес II переехал в Египетский музей в Каире 

Газета.Ru 25 января 2018
Фото: Газета.Ru
По заявлениям министра по делам древностей Халеда эль Анани, процесс должен занять около часа.
11-метровая статуя возрастом более 3000 лет и весом в 83 тонны, находившаяся в районе комплекса пирамид в Гизе, была погружена на специальные прицепы и надежно зафиксирована для транспортировки на 400 м. Древний памятник перевозят в вертикальном положении, чтобы минимизировать нагрузку на него.
Трасса, по которой планировалось везти статую, была предварительно выровнена и укреплена. Перед перевозкой также была проведена симуляция процесса, чтобы убедиться, что дорога сможет выдержать тяжелую статую.
Статуя будет установлена у вестибюля нового Большого египетского музея. Статуя из розового гранита была найдена в Мемфисе и установлена на Вокзальной площади Каира в 1954 году.
На плато Гиза статую было решено перевезти в 2006 году, чтобы избежать нанесения ущерба статуе из-за постоянных вибраций от движения поездов. Копия статуи установлена на дороге, ведущей в Каирский аэропорт.
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