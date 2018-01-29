Создан мячик для селфи

Hypno Eye — своеобразный гаджет, который снимает все вокруг себя и моментально выгружает в интернет.

Мячик выполнен из полимерного материала, который считается вполне прочным, а это важно, ведь идея селфи-мяча в том, что его можно подбрасывать вверх, в сторону и вообще куда угодно. Только лучше постараться не попасть кому-то в голову, так как вес гаджета около 2 килограммов.

Внутри устройства разместились камера и модуль беспроводной связи. Снаружи мяч оснащен стильной подсветкой, которая выступает не только в качестве декора, но и способствует классному свету на снимках.

Что интересно, гаджет можно использовать для скрытой съемки, ведь он способен реагировать на движение и снимать в нужный момент. Вообще, его первостепенная задача — крутые групповые снимки, но варианты использования довольно обширны.