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Создан мячик для селфи
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Создан мячик для селфи 

Рамблер 29 января 2018
Фото: hypno.cam/
Hypno Eye — своеобразный гаджет, который снимает все вокруг себя и моментально выгружает в интернет.
Мячик выполнен из полимерного материала, который считается вполне прочным, а это важно, ведь идея селфи-мяча в том, что его можно подбрасывать вверх, в сторону и вообще куда угодно. Только лучше постараться не попасть кому-то в голову, так как вес гаджета около 2 килограммов.
Внутри устройства разместились камера и модуль беспроводной связи. Снаружи мяч оснащен стильной подсветкой, которая выступает не только в качестве декора, но и способствует классному свету на снимках.
Что интересно, гаджет можно использовать для скрытой съемки, ведь он способен реагировать на движение и снимать в нужный момент. Вообще, его первостепенная задача — крутые групповые снимки, но варианты использования довольно обширны.
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