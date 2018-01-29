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Под Екатеринбургом нашли огромный изумруд
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Под Екатеринбургом нашли огромный изумруд 

Мир24 29 января 2018
Фото: Википедия
На Малышевском руднике в Свердловской области нашли уникальный изумруд массой 1,6 килограмма, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент информполитики губернатора региона.
Кристалл нашли почти случайно, бригадир и заместитель главного геолога заметили его в очистном забое шахты. Минерал удалось сохранить в первозданном виде и иподнять на поверхность.
Гигантский изумруд принадлежит ко второму сорту камней этого типа. Специалисты Гохрана оценили его стоимость в 4 миллиона рублей. Имя изумруду пока не дали.
Специалисты также отметили, что подобные находки совершаются примерно раз в десять лет.
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