Под Екатеринбургом нашли огромный изумруд

На Малышевском руднике в Свердловской области нашли уникальный изумруд массой 1,6 килограмма, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент информполитики губернатора региона.

Кристалл нашли почти случайно, бригадир и заместитель главного геолога заметили его в очистном забое шахты. Минерал удалось сохранить в первозданном виде и иподнять на поверхность.

Гигантский изумруд принадлежит ко второму сорту камней этого типа. Специалисты Гохрана оценили его стоимость в 4 миллиона рублей. Имя изумруду пока не дали.

Специалисты также отметили, что подобные находки совершаются примерно раз в десять лет.