Проданы самые дорогие в мире духи

Флакон аромата Opera Prima итальянского дома Bulgari продан за 200 тысяч евро, сообщает Fashion Network.

В декоре флакона, выполненного в форме древнеримской амфоры, использовано золото и цветные и драгоценные камни, в том числе бриллианты (общим весом 25 карат), цитрин (50 карат), аметисты (4,45 карат). Имя покупателя осталось неизвестным.

Композиция аромата с нотами лимона, лепестков апельсинового дерева, мускуса и цветочным аккордом была создана парфюмером Даниэлой Андрие (Daniela Andrier) в 2014 году в честь 130-летия Bulgari.

Ранее сообщалось, что дом Bulgari получил часовую премию Grand Prix d'Horlogerie de Genève-2017 в двух номинациях: «Лучшие мужские часы» за самые тонкие в мире автоматические Octo Finissimo Automatic и «Лучшие часы с турбийоном» за Octo Finissimo Tourbillon Skeleton.