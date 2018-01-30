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Ученые нашли около 2 тыс. артефактов в Норвегии
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Ученые нашли около 2 тыс. артефактов в Норвегии 

360tv.ru 30 января 2018
Фото: depositphotos.com
Исследователи из Норвегии и Великобритании обнаружили около двух тысяч старинных предметов, которые удалось найти благодаря таянию ледников нагорья Ютунхеймен. Об этом сообщил сайт «Русская планета».
Около двух тысяч предметов, возраст которых достигает 6000 лет, обнаружили на нагорье Ютунхеймен в Норвегии. Большая часть из них, одежда, лыжи, оружие и черепа лошадей, относятся к VI—VII вв.
Благодаря находкам исследователи пришли к выводу, что древние норвежцы чаще занимались промысловой деятельностью, чем земледелием. Предметы одежды также помогли ученым выяснить, в каких климатических условиях обитали местные жители.
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