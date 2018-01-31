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Студентка изобрела салфетку-детектор наркотиков
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Студентка изобрела салфетку-детектор наркотиков 

Рамблер 31 января 2018
Фото: Рамблер
Студентка Университета имени Джорджа Вашингтона Даня Шерман изобрела салфетку, которая способна распознавать наркотические вещества в напитках.
По словам Шерман, такая идея пришла ей в голову после того, как ее подруга рассказала о печальном событии из своей жизни: девушка купила напиток в баре и оставила его без присмотра. В коктейль кто-то подсыпал наркотики, и она выпила его, не заметив ничего странного.
Изобретение KnoNap (от английского "The Napkin That Knows", буквально — "салфетка, которая знает") способно предотвратить подобные ситуации и избавить людей от неприятных последствий. Ее внешне не отличить от обычной салфетки, а алгоритм использования очень прост. Нужно лишь немного смочить KnoNap каплей напитка, который вы собираетесь выпить, и если в коктейле будет содержаться наркотическое вещество, салфетка моментально изменит цвет.
Изобретение уже по достоинству оценили, а на дальнейшую разработку и усовершенствование KnoNap уже выделены средства.
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