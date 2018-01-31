Создан самый маленький робот в мире 

Сотрудники германского Института интеллектуальных систем им. Макса Планка изобрели робота длинной всего один миллиметр. Несмотря на свои крошечные размеры, созданный дрон является вполне функциональным.
Он легко перемещается по твердым предметам и жидкостям. Корпус робота изготовлен из эластомерного каучука, заполненного мелкими магнитными частицами, реагирующими на магнитное поле, под воздействием которого робот меняет свою форму и начинает движение.
Ожидается, что новая разработка окажется весьма полезна в медицине. Благодаря своим микроразмерам устройство может быть использовано при диагностике внутренних органов или для ускорения доставки лекарств.