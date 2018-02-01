Таинственный стальной шар упал на жителей Перу

На жителей небольшого перуанского городка Лауранкахуани с неба упал загадочный стальной шар. Его вес превышает 40 килограмм, диаметр составляет 1 метр 5 сантиметров и никто понятия не имеет, откуда он выпал.

Шар рухнул с небес подобно метеору и оставил в земле глубокую воронку. Само собой, первыми активизировались местные уфологи: они считают, что это наверняка какая-то деталь от космического корабля пришельцев.

Впрочем, скорее всего дела обстоят гораздо более прозаично. Представители перуанских ВВС уже высказали предположение, что шар это всего лишь топливный бак недавно запущенной ракеты SL-23.