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Таинственный стальной шар упал на жителей Перу
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Таинственный стальной шар упал на жителей Перу 

Don't Panic 1 февраля 2018
Фото: Don't Panic
На жителей небольшого перуанского городка Лауранкахуани с неба упал загадочный стальной шар. Его вес превышает 40 килограмм, диаметр составляет 1 метр 5 сантиметров и никто понятия не имеет, откуда он выпал.
Шар рухнул с небес подобно метеору и оставил в земле глубокую воронку. Само собой, первыми активизировались местные уфологи: они считают, что это наверняка какая-то деталь от космического корабля пришельцев.
Впрочем, скорее всего дела обстоят гораздо более прозаично. Представители перуанских ВВС уже высказали предположение, что шар это всего лишь топливный бак недавно запущенной ракеты SL-23.
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