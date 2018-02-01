В Индии нашли продвинутое оружие древних людей

На юге Индии археологи нашли каменные орудия, изготовленные за сотни тысяч лет до того, как люди, как ранее считалось, заселили Индию. О находке сообщается в журнале Nature.

Каменные орудия среднего палеолита появились в Африке более 300 тыс. лет назад. Ранее считалось, что на территории Индии орудия среднего палеолита появились менее чем 140 тыс. лет назад. Однако находки показывают, что древние люди, способные изготавливать каменные орудия, жили в Индии примерно в то же время, что и в Африке.

Раскопки проводились вблизи современной деревни Аттирампаккам. При помощи оптического датирования исследователи установили, что возраст находок составляет 172-385 тыс. лет. Они демонстрируют переход от примитивной ашельской культуры раннего палеолита к более продвинутой культуре среднего палеолита. Ашельская культура считается первой человеческой культурой, покинувшей пределы Африки.

Ранее в Израиле были найдены древнейшие останки человека за пределами Африки, их возраст составил почти 200 тыс. лет. Подобные находки указывают на то, что люди начали мигрировать из Африки намного раньше, чем принято считать.