Вся правда о казачьей шашке

С черкесского шашка («сашхо») переводится просто как длинный нож. По сути, это и есть нож: слабо изогнутый клинок заточен с одной стороны почти до самого конца, где заточка становится обоюдоострой. Типичные черкесские шашки были легки и довольно коротки, а вот в России казаков и иррегулярную кавалерию вооружали более длинным вариантом — казаки вообще таскали с собой клинки по метру в длину. Так какая же она на самом деле, классическая казачья шашка? Недорогое оружие

Первые шашки появились еще в XII веке. Это было сравнительно недорогое оружие, использовавшееся в качестве вспомогательного — воин хватался за шашку, когда свое дело уже сделала сабля или ружье. С развитием огнестрельного оружия сабля начала свои позиции терять, ведь в прошлое уходили и металлические доспехи. Шашка, напротив, стала более массивной, изогнутой на конце. Дай посмотреть

Терские и кубанские казаки позаимствовали шашку у черкесов. Уж больно им приглянулось легкое, удобное в обращении оружие, которым при должной ловкости можно было развалить вражину на две равные части, не слезая с коня. К XIX веку шашка перестала быть типично кавказским оружием, ее приняли на вооружение в Российской армии и сделали уставным типом оружия для всей кавалерии. Красная кавалерия

В начале века XX шашка было потеряла свои позиции, оставшись скорее парадным оружием улан и гусар. Однако во времена Великой отечественной войны Красная Армия показала кровавым примером, как «устаревшая» шашка может повернуть ход любой битвы. Собственно говоря, и сегодня шашка ассоциируется с кавалерийскими наскоками красногвардейцев и с отрядами казаков. Отличия от сабли

В отличие от классической сабли, шашка вовсе не имеет гарды и обладает более прямым клинком, искривленным лишь к боевому концу. Острия как такового у шашки можно сказать и нет — да и не использовали ее в качестве колющего оружия. Отличался и баланс: классическая шашка имела точку равновесия в 25-30 сантиметрах от рукояти. Наступательное оружие

Казаки говорят, что шашка — оружие храбреца. Эта поговорка имеет практическое обоснование: шашка используется в наступательном бою, ни о каких приемах сабельного фехтования (а следовательно, и об оборонительной позиции владельца) речи не идет. Шашка предназначена для мощных рубящих ударов и требует от бойца серьезной физической силы. Второй раз по крышке гроба

Кавалеристы Красной Армии старались использовать шашку так, чтобы решить ход схватки одним ударом. Именно поэтому искусство конного боя требовало от воина умелого обращения с конем. Вольтижировка вокруг противника, обманный маневры — и быстрый рывок вперед, заканчивающийся мощным рубящим ударом. Крепления

Шашки не всегда носили у пояса. Такое оружие крепилось и к поясной, и к плечевой портупее, могло фиксироваться в положении лезвием вверх — рубящий удар сверху вниз проще было сделать именно из такой позиции. Смертельная простота

Массовость применения шашки обеспечили два фактора: ее дешевизна и простота в обращении. Бойцу не нужно было тратить годы на изучение изощренных приемов фехтования, достаточно было выучить три-четыре элементарных и действенных приема безо всяких изысков. Строевой устав кавалерии Красной Армии вообще предписывает гвардейцам три типа удара: направо, вниз направо и вниз налево. Современное применение

Конечно, в современном мире шашкой не повоюешь. В 1950-е годы шашки уже вообще сняли с вооружения, и долгое время они выпускались лишь в качестве наградного оружия. Но сегодня в России шашки вновь делаются массово: казачество является основным заказчиком этого простого, но смертельного оружия.