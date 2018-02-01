В Москве нашли старинную пуговицу

Во время строительных работ на Остоженке нашли пуговицу XVIII века с символикой Мальтийского ордена — старейшего рыцарского религиозного ордена в мире.

По словам главы департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, такие пуговицы нашивали на обмундирование офицеров и унтер-офицеров Кавалергардского полка во времена Петра I и его сына Александра I.

Работы проводились с ноября по декабрь 2017 года, их площадь составила 100 квадратных метро, глубина — до 1 метра. В общей сложности археологи обнаружили около 300 артефактов: остатки фундамента, кирпичная вымостка, элементы дренажного колодца, который позже использовали для мусора, печные изразцы с изображением двуглавых орлов и сцен взятия крепостей и ременный хвостовик из лосиного рога.

Большая часть находок после изучения специалистами будет передана в Музей Москвы.