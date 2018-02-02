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Принтер научили печатать движущиеся картинки
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Принтер научили печатать движущиеся картинки 

Мир24 2 февраля 2018
Фото: Мир24
Компания Xiaomi представила принтер, способный «печатать» движущиеся изображение. Портативное устройство носит название XPRINT Pocket AR Photo Printer, сообщает «Российская газета».
Пользователю предлагают сделать снимок через специальное приложение. Программа записывает короткое видео, которое потом и демонстрируется. Распечатанное фото «оживает» на экране смартфона, если смотреть на него через камеру.
Принтер весит всего 237 граммов и может работать с устройствами под управлением Android 5.0 и выше или iOS 9.0 и выше. Подключить его к гаджету можно по Bluetooth или NFC.
Он стоит сравнительно недорого — $63 доллара (3,5 тысячи рублей), бумага для печати фото обойдется в $6.
Ранее сообщалось, что китайские ученые изобрели многоразовую бумагу для принтеров. Чтобы предыдущее изображение исчезло, ее следует обработать специальным химическим составом. Разработчики отмечают, что подобную процедуру можно проводить до 9-10 раз.
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