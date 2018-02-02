Принтер научили печатать движущиеся картинки

Компания Xiaomi представила принтер, способный «печатать» движущиеся изображение. Портативное устройство носит название XPRINT Pocket AR Photo Printer, сообщает « Российская газета ».

Пользователю предлагают сделать снимок через специальное приложение. Программа записывает короткое видео, которое потом и демонстрируется. Распечатанное фото «оживает» на экране смартфона, если смотреть на него через камеру.

Принтер весит всего 237 граммов и может работать с устройствами под управлением Android 5.0 и выше или iOS 9.0 и выше. Подключить его к гаджету можно по Bluetooth или NFC.

Он стоит сравнительно недорого — $63 доллара (3,5 тысячи рублей), бумага для печати фото обойдется в $6.

Ранее сообщалось, что китайские ученые изобрели многоразовую бумагу для принтеров. Чтобы предыдущее изображение исчезло, ее следует обработать специальным химическим составом. Разработчики отмечают, что подобную процедуру можно проводить до 9-10 раз.