Ещё
Создан аккумулятор, напоминающий позвоночник
Далее:
Читайте также:
Ещё

Создан аккумулятор, напоминающий позвоночник 

Мир24 2 февраля 2018
Фото: Columbia Engineering
Американские инженеры создали новую конструкцию для гибких и емких литий-ионных аккумуляторов. Листовой аккумулятор предлагается надрезать на полоски и обернуть их вокруг единого хребта, сообщает Advanced Materials.
Аккумулятор из множества сегментов, соединенных друг с другом, можно гнуть, и это практически не повлияет на его электрохимические свойства.
Работа над созданием гибких дисплеев и других электронных компонентов ведется давно. Но для полноценного функционирования таких устройств необходим подходящий аккумулятор.
Созданные до этого аккумуляторы быстро изнашивались или обладали низкой плотностью энергии, так что использовать их в производстве было нельзя.
Жизнеспособную модель разработали инженеры Колумбийского университета под руководством Юань Яна. Аккумуляторный лист создается из нескольких слоев: медный токоотвод, графитовый анод, сепаратор из полимерной мембраны, катод из кобальтата лития, алюминиевый токоотвод и полиэтиленовая подложка. На листе надрезаются полоски, которые затем крепят вокруг общего основания.
Такие аккумуляторы оказались устойчивы к разным нагрузкам и не теряли своих свойств даже при сильных изгибах и скручиваниях.
Интересно, что по своей конструкции аккумулятор, состоящий из относительно жестких частей, соединенных эластичными элементами, схож с человеческим позвоночником.
Ранее сообщалось, что китайские ученые создали самый быстро заряжающийся аккумулятор — он приходит в рабочее состояние всего за пять секунд.
Мир24: последние новости
Выбираем смарт-часы Массаж вместо музыки: корейцы придумали антистрессовые наушники СМИ: Китайская космическая станция рухнет на Нью-Йорк
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии5
10 фраз, которые не произнесет умный человек82
На поверхности Луны обнаружили колесо46
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение