Создан аккумулятор, напоминающий позвоночник

Американские инженеры создали новую конструкцию для гибких и емких литий-ионных аккумуляторов. Листовой аккумулятор предлагается надрезать на полоски и обернуть их вокруг единого хребта, сообщает Advanced Materials.

Аккумулятор из множества сегментов, соединенных друг с другом, можно гнуть, и это практически не повлияет на его электрохимические свойства.

Работа над созданием гибких дисплеев и других электронных компонентов ведется давно. Но для полноценного функционирования таких устройств необходим подходящий аккумулятор.

Созданные до этого аккумуляторы быстро изнашивались или обладали низкой плотностью энергии, так что использовать их в производстве было нельзя.

Жизнеспособную модель разработали инженеры Колумбийского университета под руководством Юань Яна. Аккумуляторный лист создается из нескольких слоев: медный токоотвод, графитовый анод, сепаратор из полимерной мембраны, катод из кобальтата лития, алюминиевый токоотвод и полиэтиленовая подложка. На листе надрезаются полоски, которые затем крепят вокруг общего основания.

Такие аккумуляторы оказались устойчивы к разным нагрузкам и не теряли своих свойств даже при сильных изгибах и скручиваниях.

Интересно, что по своей конструкции аккумулятор, состоящий из относительно жестких частей, соединенных эластичными элементами, схож с человеческим позвоночником.

Ранее сообщалось, что китайские ученые создали самый быстро заряжающийся аккумулятор — он приходит в рабочее состояние всего за пять секунд.