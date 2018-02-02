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Через 50 лет людей заменят роботы
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Через 50 лет людей заменят роботы 

ТК «Звезда» 2 февраля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Ведущий специалист в области роботов, автоматизации и искусственного интеллекта считает, что современные люди находится на пути замены самих себя машинами.
Роботы смогут заменить человека уже через сто лет. Такое мнение высказал эксперт по робототехнике Крис Миддлтон.
По мнению ведущего специалиста в области роботов, автоматизации и искусственного интеллекта, уже сейчас мы можем видеть примеры того, как люди ведут себя словно машины, в то время, как роботы «становятся все более человечными».
«Посмотри на Сири, Алекса и остальных», — приводит The Daily Star слова эксперта.
По мнению специалиста, роботы будут развиваться и в дальнейшем смогут управлять человеком. Миддлтон считает, что это начинает происходит уже сейчас. В качестве примера он привел навигаторы и приложения для занятий спортом, которые указывают человеку, сколько и куда ему нужно пройти, или проехать.
«Являются ли эти устройства просто частью пути по внедрению технологий в самих себя? Я думаю, что в конечном счете это неизбежно», — заявил эксперт по роботехнике.
При этом он подчеркнул, что «мы все должны ценить человека, пока он существует».
В своем интервью Миддлтон отметил, что лет через 50-100 человечество может «стать заменяемым, редактируемым или обновляемым».
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