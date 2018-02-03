Создан протез, управляемый силой мысли

Американец Джонни Матени потерял левую руку в 2005 году во время борьбы с раком. В декабре прошлого года он стал единственным в мире обладателем бионического протеза MPL (Modular Prosthetic Limb), которым можно управлять силой мысли. О том, как работает протез, рассказывает Quartz.

На разработку протеза, созданного специалистами Университета Джонса Хопкинса, правительственные структуры США выделили $120 млн, и на сегодняшний день MPL является самым совершенным протезом в мире. Он оснащен приемником, который улавливает сигналы в нервных окончаниях, декодирует их и передает в протез. Матени достаточно подумать о том, что именно должна сделать его новая рука.

Матени вместе с другими мужчинами и женщинами четыре года участвовал в тестировании протезов MPL. Однако он стал первым, кто получит протез надолго — на целый год. Все это время Матени должен будет заниматься привычными делами: это позволит исследователям понять, нуждается ли MPL в доработке.

В лаборатории решили, что протез должен получить именно Матени, потому что он управляется с устройством намного лучше, чем остальные испытуемые: например, двигает каждым пальцем по очереди, используя силу мысли. Есть вещи, которые нельзя делать с MPL. Например, Матени не должен мочить протез и водить автомобиль. Сам мужчина говорит, что до конца года собирается научится играть на пианино.

Похожее устройство было представлено в Швейцарии. Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны представили прототип экзоскелета руки, который управляется не с помощью вживленных под кожу электронов, а силой мысли. Прототип уже испытали на пациентах, однако запускать устройство в серийное производство создатели пока не планируют.