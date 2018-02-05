«Звездочка»: история легендарной мази

Легендарная мазь «Звездочка» появилась в аптеках Советского Союза примерно в 70-е годы. Помнят ее буквально все, поскольку она была по-настоящему действенным, иногда даже незаменимым и недорогим препаратом.

Бальзамом пытались лечить все на свете — начиная от ОРЗ и заканчивая хроническим ревматизмом. Самое удивительное заключалось в том, что лекарство и в самом деле помогало во многих случаях.

В какой-то момент, мазь пропала с прилавков. Однако, целительные свойства ее были настолько высоки, что уже российские фармацевты посодействовали возвращению лекарственного бальзама на рынок.

Сегодня мы расскажем вам, что такое на самом деле представляет собой эта легендарная субстанция, из чего она состоит и как может применяться в настоящее время. История

В оригинале мазь называлась «Вьетнамская Звезда» и производилась она, соответственно, на вьетнамских заводах. Конкретным автором оригинального состава были ученые вьетнамской фармакологической компании Данафа, Danapha Pharmaceutical JSC. Название Cao Sao vàng американские фармацевты перевели как «Бальзам Золотая Звезда», с такой маркировкой появился он и на нашем рынке. Советские люди бальзам «распробовали» не сразу: поставлялся он, почему-то, с инструкцией на родном языке. Еще, в первом варианте мазь не содержала целительное эвкалиптовое масло — его добавление превратило препарат в настоящее чудо. Состав

В состав оригинальной мази входят только те вещества, которые уже несколько сотен лет применяют в народной медицине сами вьетнамцы. Это, собственно, один из очень немногих народных препаратов, который признан полезным фармакологами всего мира. В состав ее входят исключительно эфирные масла целебных растений — никакой химии здесь не было и нет. Производитель перечисляет входящие сюда компоненты на прилагающейся инструкции: тут есть гвоздичное, эвкалиптовое и мятное масла, сдобренные вспомогательными веществами из различных трав. Дизайн

Красная баночка с золотой звездой как нельзя лучше вписывались в советскую и постсоветскую действительность. Может быть, именно поэтому его не стали менять и в настоящее время: бренд в нашей стране узнаваем практически так же, как какая-нибудь кока-кола.

У нас до сих пор выпускаются целых четыре вида «Золотой Звезды». Это гель, крем, жидкий бальзам и ингаляционный карандаш. Отличаются они только по удобству применения, состав же везде одинаков. По большому счету, прижилась только мазь — все остальное по-прежнему выглядит для нашего человека довольно экзотично. Области применения

Чаще всего, мазь используют при простудах, насморках и прочих аналогичных заболеваниях. «Золотая Звезда» отлично помогает от комариных укусов: охлаждающий и раздражающий рецепторы кожи эффект настолько силен, что организм вынужден сосредотачиваться на новых ощущениях. Способы применения

Применять мазь нужно только наружно. Попадание на слизистую даже малейшей частицы «Звездочки» может вызывать крайне неприятные ощущения у пациента и, в качестве побочного эффекта, нездоровые припадки смеха у окружающих. Мазь нужно втирать на определенные места: при головной боли — виски, простудное заболевание лечится втиранием в спину, грудь и живот. Аллергия и противопоказания

Даже такой невинный по составу препарат может вызывать у пациента аллергию. В него, все-таки, входит большое количество лекарственных трав. Есть и небольшие противопоказания — повышенная чувствительность к компонентам препарата и нарушение целостного покрова кожи. Панацея от всех бед

В нашей стране до сих пор не умеют раскрывать весь потенциал легендарного бальзама. Во Вьетнаме же врачи и специалисты народной медицины умудряются решать с помощью мази даже такие серьезные проблемы, как лечение опорно-двигательного препарата и кровеносной системы.