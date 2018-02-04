Искусственный интеллект в помощь фотографам

Не каждый, кто владеет цифровым зеркальным фотоаппаратом, может делать качественные фотографии, но все стремятся к этому. Поэтому разработчики представили специальный гаджет Aurga. Это подключаемый универсальный модуль, который использует искусственный интеллект для настройки камеры на основе базы данных профессионально сделанных фотографий.

Подобно гаджету Arsenal , Aurga устанавливается на верхнюю часть камеры и может управляться беспроводным способом с расстояния до 30 метров через специальное приложение-компаньон для iOS / Android. Используя это приложение, пользователи могут выбирать между шестью категориями фотографий, в зависимости от типа снимка, который они собираются сделать.

Как только категория выбрана, Aurga просматривает в своей базе данных тысячи фотографий, анализируя те, что попадают в выбранную категорию. Принимая во внимание освещение, гаджет подгоняет настройки камеры под наиболее подходящие примеры из базы.

Приложение также может использоваться для полного ручного управления камерой, например, для того, чтобы сделать снимок на расстоянии или получить HDR-снимки. Последняя опция позволяет камере сделать три снимка с разными настройками, которые затем сливается в одно составное фото.

Кроме того, модуль имеет слот для карт памяти для резервного копирования фотографий. Следует отметить, что сейчас Aurga работает только с камерами Nikon и Canon.

В настоящее время разработчики Aurga собирают денежные средства на платформе Kickstarter для запуска гаджета в серийное производство. На сайте можно сделать предварительный заказ на устройство по цене 89 долларов. Розничная цена составит 130 долларов.