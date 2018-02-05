Вещь дня: козырек от прокрастинации

Если вас то и дело отвлекают коллеги или родственники и вы никак не можете сосредоточиться на работе, присмотритесь к FocusCap. Эта новинка — складной козырек, который помогает сфокусироваться на чем-то одном.

Устройство похоже на шоры, которые закрывают скаковым лошадям обзор по бокам, объясняет Metro. Чтобы полностью погрузиться в работу, автор изобретения — немецкий дизайнер Ханнер Гребин — рекомендует носить кепку вместе с наушниками, подавляющими посторонний шум. На сайте разработчика можно сделать предзаказ.

Еще один хороший способ укрыться от внешнего мира — залезть в капсулу для интровертов.