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Вещь дня: козырек от прокрастинации
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Вещь дня: козырек от прокрастинации 

Нож 5 февраля 2018
Фото: Нож
Если вас то и дело отвлекают коллеги или родственники и вы никак не можете сосредоточиться на работе, присмотритесь к FocusCap. Эта новинка — складной козырек, который помогает сфокусироваться на чем-то одном.
Устройство похоже на шоры, которые закрывают скаковым лошадям обзор по бокам, объясняет Metro. Чтобы полностью погрузиться в работу, автор изобретения — немецкий дизайнер Ханнер Гребин — рекомендует носить кепку вместе с наушниками, подавляющими посторонний шум. На сайте разработчика можно сделать предзаказ.
Еще один хороший способ укрыться от внешнего мира — залезть в капсулу для интровертов.
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