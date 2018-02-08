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Астрономы впервые нашли планеты за пределами галактики
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Астрономы впервые нашли планеты за пределами галактики 

Don't Panic 8 февраля 2018
Фото: Don't Panic
До последнего времени все найденные учеными экзопланеты вращались у звезд, входящих в нашу галактику. И только сейчас астрономы из Университета Оклахомы впервые сделали уникальное открытие: экзопланеты обнаружились и далеко за пределами Млечного Пути, на расстоянии в целых 3,8 миллиарда световых лет.
Это открытие удалось сделать при помощи инновационного метода гравитационного микролинзирования. Астрофизики из Оклахомы обосновались в рентгеновской обсерватории Chandra, где долгое время наблюдали за квазаром RX J1131–1231.
Анализ полученных изображений показал, что в галактике, лежащей между нами и квазаром RX J1131–1231 есть большое количество экзопланет. Правда, современное развитие техники не дает ученым ни одного шанса увидеть планеты «вживую» — все данные получены из математических расчетов.
В опубликованной на страницах профессионального издания Astrophysical Journal Letters астрофизики показали целых 3728 планет за пределами нашей Солнечной системы. Ученые полагают, что в новой Галактике число экзопланет примерно такое же.
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