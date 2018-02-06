Девушка изобрела шорты для защиты от насильников

Немецкая модельер Сандра Зейлз (Sandra Seilz) из Оберхаузена, которая пережила нападение насильника и чудом спаслась, предложила женщинам инновационные шорты, защищающие от изнасилования, сообщает Metro.

Облегающие шорты спортивного покроя Safe Shorts сшиты из прочного на разрыв материала, а завязки на талии скреплены кодовым замком. При попытке стянуть шорты срабатывает звуковой датчик: громкий звук отпугивает нападающего.

Первоначально Зейлз выпустила новинку тиражом 150 экземпляров по цене 149 евро, но спрос был настолько высок, что потребовалось выпустить дополнительную партию и открыть предзаказ на Safe Shorts. Есть также модель, которую можно носить под одеждой, по цене 89 евро. Заявки поступают не только из городов Германии, но и из других стран.