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Девушка изобрела шорты для защиты от насильников
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Девушка изобрела шорты для защиты от насильников 

Lenta.ru 6 февраля 2018
Фото: Lenta.ru
Немецкая модельер Сандра Зейлз (Sandra Seilz) из Оберхаузена, которая пережила нападение насильника и чудом спаслась, предложила женщинам инновационные шорты, защищающие от изнасилования, сообщает Metro.
Облегающие шорты спортивного покроя Safe Shorts сшиты из прочного на разрыв материала, а завязки на талии скреплены кодовым замком. При попытке стянуть шорты срабатывает звуковой датчик: громкий звук отпугивает нападающего.
Первоначально Зейлз выпустила новинку тиражом 150 экземпляров по цене 149 евро, но спрос был настолько высок, что потребовалось выпустить дополнительную партию и открыть предзаказ на Safe Shorts. Есть также модель, которую можно носить под одеждой, по цене 89 евро. Заявки поступают не только из городов Германии, но и из других стран.
В январе 2018 года американская супермодель Кейт Аптон обвинила в сексуальных домогательствах Пола Марчиано, креативного директора и соучредителя марки Guess. В своем аккаунте в социальной сети Twitter Аптон возмутилась тем, что компания Guess все еще пользуется услугами Марчиано, несмотря на его аморальное поведение в отношении моделей. Она сопроводила свой пост хештегом meToo, который используется теми, кто хочет рассказать о пережитом насилии и харассменте. Пост собрал более 40 тысяч лайков.
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