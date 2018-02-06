Intel тестирует собственные умные очки

Intel показала прототип своих умных очков Vaunt, похожих на обычные, пишет The Verge.

Проецирующий изображение лазер встроен прямо в оправу очков и практически незаметен. Очки лишены недостатков обычных очков дополненной реальности: у них нет массивного блока с электроникой и аккумулятора, так что их будет легко носить на постоянной основе.

Вертикально-излучающий лазер проецирует изображение через отражатель прямо на сетчатку глаза пользователя, причем изображение с очков видно только если человек смотрит в правый нижний угол поля зрения.

Очки совместимы со смартфоном через Bluetooth и могут показывать пользователю приходящие на смартфон уведомления.