Ещё
Intel тестирует собственные умные очки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Intel тестирует собственные умные очки 

РИА «ФедералПресс» 6 февраля 2018
Фото: depositphotos.com/
Intel показала прототип своих умных очков Vaunt, похожих на обычные, пишет The Verge.
Проецирующий изображение лазер встроен прямо в оправу очков и практически незаметен. Очки лишены недостатков обычных очков дополненной реальности: у них нет массивного блока с электроникой и аккумулятора, так что их будет легко носить на постоянной основе.
Вертикально-излучающий лазер проецирует изображение через отражатель прямо на сетчатку глаза пользователя, причем изображение с очков видно только если человек смотрит в правый нижний угол поля зрения.
Очки совместимы со смартфоном через Bluetooth и могут показывать пользователю приходящие на смартфон уведомления.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Инженеры научили роботов строить каркасы зданий Создан зубной датчик, следящий за калориями Британские ученые раскрыли тайну смерти Чехова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии5
10 фраз, которые не произнесет умный человек82
На поверхности Луны обнаружили колесо46
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение