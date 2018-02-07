Археологи раскопали гробницу египетской жрицы

Неподалеку от Каира группа египетских археологов обнаружила гробницу, датированную временами Древнего царства. Этой находке примерно четыре с половиной тысячи лет.

Гробница расположена неподалеку от знаменитой пирамиды Хеопса, что может означать близость жрицы к правителям Египта. Захоронение принадлежит женщине Хетпет, о которой сохранились некоторые данные на папирусах пятой династии.

Внутри необычное захоронение выложено глиняными кирпичами с изображением самой жрицы. Пасторальные сцены охоты и рыбалки перемежаются военными картинами и зарисовками из придворной жизни.

Египетское министерство археологии уже выпустило официальный документ, описывающий процесс работы исследователей. Группе ученых пришлось выкопать целых 300 кубометров земли, чтобы добраться до гробницы.

Гробница древней жрицы Хетпет расположена неподалеку от недавно заложенного фундамента нового музея истории Египта, который будет открыт только в 2022 году.