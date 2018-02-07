Странные гаджеты, которые можно носить на себе

Производители гаджетов приблизились в прямом смысле вплотную к потребителю. Носимые устройства можно надевать не только на руки и ноги, но и на самые интимные части тела, а также на домашних питомцев.

Камера для собаки-фотографа

«Внимание, сейчас отсюда вылетит птичка», — теперь эту фразу может с полной уверенностью произнести собака! Компания Nikon придумала носимый фотоаппарат для собак, позволяющий узнать, чем занимается весь день и что любит домашний питомец. Камера пристегивается к груди животного, замеряет его сердечный ритм и срабатывает в тот момент, когда сердце пса бьется сильнее. К сожалению, такой фотоаппарат был сделан в единственном экземпляре для съемки рекламы Nikon Coolpix и не доступен для покупателей.

«Кастет» для набора текста

Еще одно изобретение — носимая клавиатура Tap Strap, которая позволяет набирать текст на смартфоне или планшете, не прикасаясь к ним. Внешне это устройство, работающее по технологии Bluetooth, напоминает кастет.

tapwithus.com

Tap Strap надевается на пальцы. Чтобы, например, написать сообщение другу на смартфоне, нужно в правильном порядке простучать пальцами по столу, коленке или другой поверхности. Tap Strap также можно использовать как мышь. Подключается она и к умным часам, и к очкам дополненной реальности.

Секс-гуру, подключаемый к смартфону

Современные гаджеты подсказывают владельцу не только как добраться из точки А в точку Б или с какой интенсивностью вести тренировки. Нательный девайс под названием «Любовница» научит мужчин повысить качество секса.

digitaltrends.com

Эластичное кольцо с расширением спереди надевается на пенис. Этот гаджет, связанный со смартфоном и снабженный батареей, ведет мониторинг интимной жизни мужчины, а после составляет рекомендации. «Любовница» учит своего владельца, какие позы и стимулирующие техники ему стоит применить, чтобы получить больше удовольствия.